600 bine yakın işçiyi ilgilendiriyor: Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldiğini, şimdilik değerlendirme sürecinde olduklarını belirterek, "İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ taleplerini sundu

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmeler çerçevesinde işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunarak görüşmeleri başlatmıştı.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, teklifte günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere yılın ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönem için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı konulması talebinde bulunmuştu.

Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ise talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor.

Maliyet analizinin tamamlanmasının ardından TÜHİS'in ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor.

"Şu an değerlendirme sürecindeyiz"

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi konuyla ilgili bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalarımıza başladık. Türkiye'nin iki önemli iki sendikası TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız. Çok uzamayacaktır diye düşünüyorum."