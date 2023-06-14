600 milyon TL yatırım yapacak yurtdışında büyüyecek

Birol BOZKURT

Yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, hem yurtiçinde hem de yurt dışında büyümeye devam etmeyi planlıyor.

Amerika ve Avrupa pazarında büyümesini sürdüren şirketin yeni hedefinde Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarı var. Şirketin geldiği noktayı ve yeni dönem hedeflerini konuştuğumuz Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, 2023 yılında 600 milyon liralık yatırım hedefleri olduğunu söyledi.

Başar, “Kervan Gıda olarak 2023 yılına, dünyanın şekerleme alanında takip edilen en önemli listelerinden biri olan ‘’2023 Küresel En İyi 100 Şekerleme Şirketi” listesinde 82’nci sıradan 66’ncı sıraya yükselerek başladık. Bu güzel gelişmenin de verdiği motivasyonla hem Türkiye’de hem de global pazarlarda büyümeye devam etmek için yeni yatırımlar planlıyoruz.

Bilindiği üzere uluslararası anlamda Walmart ve ASDA gibi önemli iş ortaklarıyla çalışıyoruz. Özellikle jelly ve licorice kategorilerinde kapasite kullanım oranlarımız yüzde 100’e yakın seyrediyor. Artan talebi karşılamak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2022 yılında 6. ve 7. licorice hatlarımızı devreye aldık. Aynı zamanda jelly kategorisinde de Türkiye’de 6. Polonya’da ise 2. jelly hattı yatırımımız devam ediyor.

Türkiye tarafında en önemli yatırım başlığımız ise İstanbul fabrikasının Akhisar’a taşınma süreci. Akhisar’da çok büyük yatırımlar yaptık. Hem yeni üretim tesisleri inşa ettik hem de 17 bin palet kapasiteli lojistik üssümüzü kurduk. İstanbul fabrikamızın Akhisar’a taşınmasıyla birlikte üretim verimliliğinde önemli bir artış hedefliyoruz ve bunun da kâr marjlarımızı yukarı çekmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Yumuşak şeker üretiminde dünyada ilk 5’teyiz”

2022’yi 395 milyon TL’lik rekor bir kâr ile kapattıklarına dikkat çeken Burhan Başar, “Bunun yanı sıra yeni yatırımlarımızın da katkısıyla 4,8 milyar TL ciro yaptık. Bu rakamlar bizim için çok gurur verici. Bu büyüme ile 2023 yılında “Dünyanın En Büyük 5 Yumuşak Şeker Üreticisi” arasında olma hedefimizi yakaladık.

2023 yılının ilk çeyreğinde ise FAVÖK tutarımız beklentilerimizin üzerinde 209 milyon TL olarak gerçekleşti. Satış gelirlerimiz ise 2022 yılının aynı dönemine oranla %50 artarak 1,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu başarılarımızdan aldığımız ilhamla Türkiye ve globaldeki yatırımlarımızı daha da hızlandırarak yıl sonunda 7,2 – 7,5 milyar TL bandında ciro hedefliyoruz” dedi.

“Yurtdışı yatırımlarımız sürecek”

2021 yılında Polonya’da çok önemli bir satın alma gerçekleştirdiklerini hatırlatan Burhan Başar, “Polonya’nın önde gelen şekerleme üreticilerinden ZPC Otmuchow SA ve iştiraki PWC Odra SA’nın çoğunluk hisselerini satın aldık. Bu satın alma büyüme stratejilerimiz açısından büyük önem arz ediyor.

Bu satın almayla birlikte hem gümrük vergisi avantajlarından faydalanarak hem de lojistik maliyetlerimizi düşürerek Avrupa modern kanalına daha kolay penetre etme planımız bulunuyor. Kervan Gıda’nın satışlarında yurt dışı satışın payı 2020’de yüzde 59 seviyesinde iken Polonya’nın devreye girmesi ile bu oran oldukça arttı. Konsolide ciromuzda 2022 yılının yüzde 19’u Polonya tarafından gelmiştir. Bu konuda önümüzdeki dönemde de yeni çalışmalara ve yatırımlara devam edeceğiz” dedi.

“Orta Doğu ve Uzak Doğu’da fırsatlar var”

Şu anda 85 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Burhan Başar, “En fazla ihracat yaptığımız 3 pazar ise Amerika, İngiltere ve Irak. Bu ülkelerden Amerika ve İngiltere’de kendi satış ofislerimizi kurduk.

Bunların yanı sıra Almanya’da ve Rusya’da da kendi satış ofislerimizle konumlanmış bulunuyoruz. Türkiye’den satışlarımızın yaklaşık yüzde 70’i ihracat pazarlarına gidiyor. Bu yıl da yeni pazarlara açılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarında önemli fırsatlar görüyoruz” diye konuştu.

“Halka arz markalaşmaya önemli katkı verdi”

Halka arz serüvenleri ile ilgili bilgi veren Başar şunları söyledi: “2020 yılındaki halka arzdan elde ettiğimiz gelirin yüzde 53’ü ile Polonya’nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’yı kurumumuz bünyesine kattık.

Gümrük vergisi avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markasının konumunu güçlendirmek amacıyla yaptığımız bu hamle ile Kervan Gıda’nın üretim kapasitesini yüzde 52 oranında artırdık. Bu bağlamda halka arzın bize en büyük katkısı markalaşma sürecinde oldu diyebiliriz. Türkiye’nin en büyük yumuşak şeker üreticisi unvanına ulaşırken, dünyada ise en çok çeşit üreten yumuşak şeker firması olarak üreticiler arasında altıncı sıraya yükseldik.”

“Walmart’tan sonra İngiliz ASDA ile anlaşma yaptık”

Dünyanın en büyük perakende zinciri konumundaki Walmart ile devam eden iş ortaklığını İngiltere’ye taşıdıklarını anlatan Başar, şöyle konuştu; “Aynı zincirin sahip olduğu İngiliz ASDA marketi ile de iş birliği yürütüyoruz. ASDA’nın tüm dünya markaları için bir hedef olan değerli raflarında Bebeto markamızla geniş bir şekilde yer alıyoruz.

Daha da önemlisi, ASDA üretim kalitemize olan güveniyle özel markalı ürünlerinin üretimini bize emanet ediyor. Bu bizim için, ekonomik kazancın ötesinde bir önem taşıyor. ASDA ile yapılan anlaşma İngiltere pazarında çok büyük bir adım. Ayrıca ürünlerimiz tüketici tarafından da sevilmesi bizim için çok mutluluk verici.”

“GES yatırımlarımızı 3-4 yılda amorti edeceğiz”

GES projesi çalışmalarında yasal sürecin devam ettiğini söyleyen Burhan Başar, “Akhisar fabrikamızda güneş enerji santrallerimizi kurmaya başladık; fabrikalarımızın ve depolarımızın üzerine panellerimizi yerleştirdik. Manisa’nın Gördes ilçesinde 130 bin metrekarelik, Burdur’un Kemer ilçesi Akören köyünse ise 97.500 metrekarelik arsa satın aldık ve buralara da güneş panellerimizi yerleştireceğiz.

Mevcut GES projesi yatırımımızla toplam tüketimimizin %40’ı sürdürülebilir enerji kaynaklarında karşılanacak. Kalan %60’lık kısım için 12 milyon dolar tutarında bir yatırım öngörüyoruz. Tüm bu yatırımlar tamamlandığında şirket olarak tüm enerji ihtiyacımızı karşılayacağını planladığımız ve yasal sınır olan maksimum GES kurulum yatırımına sahip olmuş olacağız.

GES yatırımlarımızı geri kazanım hesabına göre değerlendirdiğimizde yatırımımızın 3-4 yıl gibi kısa bir sürede kendisini amorti edeceğini öngörüyoruz. Tüm GES yatırımlarımızın amacı kendi tüketimimizi sürdürülebilir enerji ile karşılamaktır. Aynı zamanda atık su arıtma tesisi yatırımımız devam ediyor. Buradan elde edeceğimiz biyogazı da elektrik enerjisine dönüştürmeyi planlıyoruz” dedi.