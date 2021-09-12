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621 firmaya dahilde işleme izin belgesi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ağustosta 621 firma için izin belgesi düzenledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ticaret Bakanlığının ağustos ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 621 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 7 yurt içi satış ve teslim, 2 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 30, resen iptal edilen belge sayısı 9 oldu.

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