629,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinde tarımsal destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

629 milyon 532 bin TL’lik tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyuran Pakdemirli, “Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 526 milyon 798 bin TL, sertifikalı tohum kullanım desteği 80 milyon 651 bin TL, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 669 bin TL, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 8 milyon 38 bin TL, çiftlik muhasebe veri ağı katılım primi 3 milyon 373 bin TL. Destek bizden, üretmek sizden.” ifadelerini kullandı.