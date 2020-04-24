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63 şirket 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsünde

Ticaret Bakanlığınca, 63 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.

63 şirket 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsünde
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Ticaret Bakanlığının "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, ilgili tebliğ kapsamında bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 63 şirket sıralandı.

Öte yandan, Resmi Gazete'nin 19 Temmuz 2019 ile 15 Ocak 2020 tarihli sayılarında yayımlanan "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"lar ise yürürlükten kaldırıldı.

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