63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor

TÜBİTAK ev sahipliğinde düzenlenen Ufuk Avrupa Programı'nın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerin en büyük yatırım ve ticaret ortağı olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine taahhütlerini eksiksiz yerine getirmek için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi.

Türk sanayisinin AB standartlarına uyum, üretim kalitesi ve taahhütlerini gerçekleştirme noktasında rüştünü ispat ettiğini belirten Varank, böylesine bir süreçte AB ile ilişkileri güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunu bildiklerini dile getirdi.

Bu doğrultuda, AB Çerçeve Programları da dahil tüm iş birliği fırsatlarını yakından takip ettiklerine dikkat çeken Varank, şimdiye kadar dahil oldukları platformlar aracılığıyla 100’den fazla ülkedeki araştırmacıların, Türk araştırmacılarla iş birliği geliştirebilmesine olanak sağladıklarını bildirdi.

Bilim ve teknoloji alanında ortaklıkları artırmaya yönelik ikili iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını anımsatan Varank, şöyle konuştu: "Ülkelerin ilgili kurumlarıyla proje çağrılarına çıkıyor, bilim insanlarının ortak araştırma faaliyetleri yürütebilmelerine olanak sağlıyoruz. Ülkemizin bilim ve teknoloji yeteneğini ulusal ve dış politikadaki önceliklerimiz doğrultusunda geliştirmek için 'bilim diplomasisi' faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Ekim 2021'de imzaladığımız katılım anlaşması aslında bunun en somut örneği. Böylece dünyanın en yaygın sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa’ya dahil olduk."

"İlk kez, ödediğimizden fazlasını ülkemize kazandırdık"

Bakan Varank, Horizon 2020 kapsamında, 1349 Türk yürütücünün dahil olduğu 948 farklı projenin, AB'den yaklaşık 300 milyon euro fon almayı başardığını belirterek, "Böylece, 2004 yılından bu yana ilk kez, katılım sağladığımız AB programlarına ödediğimiz ulusal katkı payından daha fazlasını ülkemize geri kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'dan çok sayıda kuruluşun dahil olduğu büyük konsorsiyumlu projeleri 29 Türk koordinatörün yürüttüğü bilgisini veren Varank, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Fonu'ndan faydalanan Türk araştırmacıların oranının da son dönemde ciddi şekilde arttığını kaydetti.

Şimdiye kadar 30 araştırmacının ERC tarafından desteklendiğini aktaran Varank, bunun Türkiye adına çok önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Bakan Varank, 4 yıl önce bilim insanları için bir yurda dönüş seferberliği başlattıklarını, bu kapsamda şuana kadar dünyanın en prestijli üniversitelerinden, Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan global şirketlerden ve uluslararası araştırma enstitülerinden 127 bilim insanının çalışmalarını Türkiye’ye taşımayı başardıklarını bildirdi.

Bununla da yetinmediklerini belirten Varank, şu değerlendirmede bulundu: “Halihazırda Türkiye'de çalışmalarını sürdüren başarılı araştırmacılar için de Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlattık. Her iki alanda da 2021 yılında yeni bir çağrıya çıkmıştık. Bu çağrıların değerlendirmelerini tamamladığımızı bu program vesilesiyle duyurmak isterim. Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar programları kapsamında, daha anlaşılır ya da popüler bir ifadeyle TÜBİTAK'ın tersine beyin göçü programları ile 47'si Türk, 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor. ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, İsveç, Japonya, Rusya olmak üzere 9 ülkeden 27 kıdemli araştırmacı, ülkemizdeki 20 farklı üniversite ve araştırma merkezine katılacak. Bu araştırmacılar Harvard, Huazhong, John Hopkins, Ohio, Osaka, Purdue, Achen, Tokyo ve Tubingen gibi saygın ve prestijli üniversitelerden geliyorlar. Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Teknik Bilimler ve Temel Bilimler alanlarında çalışmalarını Türkiye'de sürdürecekler."

“42 araştırmacıyı destekleyeceğiz”

Ayrıca, 2021 yılı çağrısı ile 12 ülkeden 36 uluslararası genç araştırmacının Türkiye'deki 21 farklı üniversite ve araştırma merkezine katılacağı bilgisini veren Varank, "Bu genç araştırmacılar da Duke, Harvard, Humbold, MIT, Seul, Stanford, Münih, Tokyo gibi başarılı 31 üniversite ve araştırma merkezinden ülkemize geliyor. İlk kez ilan ettiğimiz Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında ise halihazırda ülkemizde araştırmalarını sürdüren 42 araştırmacıyı destekleyeceğiz. Böylece toplamda 105 lider ve genç araştırmacının katkılarıyla ülkemizin bilim, yenilikçilik ve inovasyon ekosistemini daha da güçlendireceğiz." dedi.