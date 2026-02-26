64 milyar Euro katkı, 445 bin kişiye istihdam! Türkiye de payını alacak

Kruvaziyer turizmi Avrupa’da yalnızca tatil değil, güçlü bir ekonomik motor haline geldi. Dünya çapındaki kruvaziyer şirketlerini temsil eden en büyük uluslararası sektör birliği CLIA tarafından açıklanan son Ekonomik Etki Raporu’na göre sektör, 2024 yılında Avrupa genelinde 64,1 milyar Euro'luk ekonomik katkı sunarken, 445 bin kişiye istihdam sağladı.

Ekonomik katkı yüzde 16 arttı

CLIA’nın Portekiz'e bağlı Madeira takımadalarında düzenlenen Avrupa Zirvesi’nde paylaşılan verilere göre, sektörün Avrupa GSYH’sine doğrudan katkısı 28 milyar Euro oldu.

Toplam ekonomik katkı ise 2023’e kıyasla yaklaşık yüzde 16 artarak kruvaziyer seyahatine olan talebin güçlendiğini gösterdi.

Sadece turizm değil, sanayiye de katkı

Kruvaziyer turizminin etkisi yolcu harcamalarıyla sınırlı değil. Sektör; gemi inşa sanayisi, ileri üretim teknolojileri, liman hizmetleri, lojistik firmaları, yerel tedarik zincirleri gibi geniş bir ekosistemi destekliyor.

2024’te doğrudan kruvaziyer harcamaları 31 milyar Euro'ya ulaştı. Bunun 14 milyar Euro'su Avrupa’daki tedarikçilerden alınan mal ve hizmetlere, 10 milyar Euro'su ise gemi inşasına yapılan yatırımlara ayrıldı.

Ada ve kıyı ekonomilerine doğrudan gelir

CLIA yetkililerine göre kruvaziyer gemilerinin uğradığı limanlar, özellikle ada ve kıyı bölgeleri için istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturuyor. Liman kentleri, restoranlar, rehberlik hizmetleri, küçük işletmeler ve konaklama sektörü doğrudan fayda sağlıyor.

Bu durum, turizm gelirlerinin yıl geneline ve farklı bölgelere daha dengeli dağılmasına katkı sunuyor.

Avrupa deniz ekonomisinin önemli parçası

CLIA yönetimine göre kruvaziyer turizmi artık Avrupa’nın denizcilik ekonomisinin ayrılmaz bir unsuru. Tersanelerden KOBİ’lere kadar binlerce işletmeye iş hacmi yaratırken, Avrupa’nın küresel turizm rekabet gücünü de destekliyor.

Türkiye'nin yükselişi sürüyor

Türkiye kruvaziyer turizminde 2025 yılında önemli bir eşiği aştı. 2024'te limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısı 2 milyon 138 bin 136'ya ulaşarak 2013'ten bu yana ilk kez 2 milyon sınırını geçti.

Kuşadası, 2025'te 617 ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Burayı sırasıyla 265 kruvaziyer gemiyle İstanbul limanları ve 116 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti.

Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası, 995 bin 843 ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu.

Burayı sırasıyla 625 bin 517 yolcuyla İstanbul limanları ve 138 bin 166 kruvaziyer yolcuyla Bodrum Limanı takip etti.