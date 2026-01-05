65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik... İşte memur zammı sonrası yeni rakamlar

TÜİK'in aralık enflasyonunu açıklamasıyla memurun yılın ilk yarısında alacağı zam oranı da kesinleşti. Enflasyon aralık ayında yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olurken, 6 aylık enflasyon yüzde 12,19 olarak gerçekleşti.

Memurun zam oranında etkili olan 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,8 olarak hesaplanırken yüzde 11 toplu sözleşme zammı ile birlikte memurun toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu.

Memurun zam oranının netlşemesi ile birlikte 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücretlerininde de yeni tutarlar belli oldu.

-Evde bakım yardımı 11 bin 538 TL'den 13 bin 686 TL'ye

-65 yaş aylığı 5 bin 315 TL'den 6 bin 304 TL'ye

-Engelli aylığı yüzde 40-69 arası 4 bin 243 TL'den 5 bin 32 TL'ye

-Engelli aylığı yüzde 70 ve üzeri 6 bin 363 TL'den 7 bin 548 TL'ye

-18 yaş altı engelli aylığı 4 bin 243 TL'den 5 bin 32 TL'ye yükseldi.

Bedelli askerlik ücreti değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliğine tabi olan kıdem tazminatı tavanı 53 bin 924,76 TL'den 63 bin 960,16 TL'ye yükselirken, bedelli askerlik ücreti ise 52 bin 271 TL zamla 280 bin 877 TL'den 333 bin 148 TL'ye yükseldi.