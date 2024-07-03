65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ ZAMMI: 65 yaş aylığına zam ne kadar oldu? Yaşlılık maaşı belli oldu

Zamlı 65 yaş aylığının ne kadar olacağıyla ilgili sorgulamalar devam ediyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur maaşlarına yılın ikinci zammı da netleşti. Memur maaşı zamlarına göre değişiklik gösteren 65 yaş aylıkları da arttı. Peki, 2024 temmuz ayında 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 65 yaş aylığına yüzde kaç zam geldi?

Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar?

Zam sonrası önceki aylarda 3504,84 TL olarak ödenen 65 yaş aylığı, yapılan zamla birlikte 4180,6 TL'ye yükseldi.

Yaşlılık maaşı ne zaman ödenir?

İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmekte.