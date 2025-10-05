65 yaş aylığında yeni dönem: Nafaka alanlar da yararlanabilecek

Sosyal destek sisteminde önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor.

Mevcut uygulamada nafaka alan veya nafaka alma hakkı bulunan kişiler 65 yaş aylığından yararlanamıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte nafaka bağlanmış olsa dahi muhtaç durumda olan 65 yaş üstü vatandaşlara aylık ödemesi yapılabilecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre düzenlemenin gerekçesinde, nafaka şartının kaldırılmasının sosyal yardımların dağıtımında daha objektif ve erişilebilir bir kriter oluşturacağı vurgulandı.

Gerekçede şu ifadelere yer verildi:

“2022 yılında nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olma nedeni ile aylığı reddedilmiş kişi sayısı 8.356, 2023 yılında 6.654, 2024 yılında ise 8.250’dir. Nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olma şartlarının kaldırılması, yardıma muhtaç bireylerin desteklerden faydalanma sürecini kolaylaştıracaktır.”

1,4 milyon vatandaşa 37,6 milyar TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 raporuna göre, 65 yaş aylığından yararlanan kişi sayısı 805 bin oldu. Bakanlığın 2025 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda ise Ocak-Haziran 2025 döneminde engelli ve yaşlı aylıkları kapsamında 1 milyon 422 bin 870 kişiye toplam 37 milyar 647 milyon 774 bin lira ödeme yapıldığı belirtildi.