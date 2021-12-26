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650 firmaya dahilde işleme izin belgesi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında kasımda 650 firma için izin belgesi düzenledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ticaret Bakanlığı kasımda 650 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Bakanlığın, kasım ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 650 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 13 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı. Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 27 oldu.

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