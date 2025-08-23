650 liraya kavurucu sıcaklıklar altında mesai

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde ilerlediği Hatay'da termometreler 45 dereceyi aştı. Kavurucu sıcak en çok tarım arazilerinde zorlu şartlarda çalışan tarım işçilerini etkiliyor.

Reyhanlı ilçesi Beşaslan Mahallesi'ndeki 30 dönümlük pamuk tarlasında yabani otları temizleyen tarım işçileri, 650 TL yevmiyeyle mesai yapıyor.

Tarım işçileri kavurucu sıcakların altında ekmek paralarını çıkarıyor.

Tarla sahibinden 725 lira alıyor

Sıcaklıklara rağmen çalıştıklarını ve işçilerin 650 TL yevmiye aldığını ifade eden işçibaşı İsmail Kara, “Yabani otları almazsak verim olmaz ve biçerdöver tarlaya giremez. Çiftinin 310 dönüm pamuk tarlasını bitirdik şimdi ise 30 dönümlük tarlada yevmiye hesabıyla çalışıyoruz. Burada 24 işçi ile çalışıyoruz. Yevmiye olarak 725 TL alıyoruz, 75 TL elçilik ve 650 TL ise işçinin emeği oluyor” dedi.

1987’den bu yana elçilik yaptığını söyleyen Kara, “Sıcaklıklar geçen hafta 45 dereceye kadar çıktı ama çalışmaya devam ediyoruz. Sıcaklıklara rağmen mecbur çalışacağız. 06.00'da işe başlıyoruz ve 14.00'te işi bırakıyoruz" dedi.

Okul parası çıkarıyor

Ailesiyle birlikte kavurucu sıcaklar altında ekmek parasını çıkaran ve aynı zamanda eğitimine devam eden 16 yaşındaki Ahmet Emin Eyer, şunları söyledi:

- Pamuğun daha rahat etmesi ve beslenmesi için otları çekiyoruz. Hava çok sıcak ama ekmek parası için çalışıyoruz. Serinlemek için burada hiçbir şey yapmıyoruz, sadece soğuk su içiyoruz. Ben 8 yıldır bu işi yapıyorum. Sıcaklıklarda gele gele alıştık. Okula gidiyorum, büyüyünce futbolcu olmak istiyorum.