66 milyar lira eksik matrah, 50 milyar ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu verilene göre geçen yıl 211 bin 227 vergi incelemesi yapıldı. İncelemeye alınan 54 bin 65 mükellefin farklı vergi türlerinde toplam 66 milyar 290 milyon 584 bin 483 liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği ortaya çıktı.

Eksik tahakkuk edilen vergi tutarı ise 24 milyar 232 milyon 837 bin 331 lirayı buldu.

2021 yılında yapılan incelemeler neticesinde kesilmesi istenilen vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının toplam tutarı ise 50 milyar 748 milyon 840 bin 91 lira olarak hesaplandı.

En fazla matrah farkı KDV'de

Geçen yıl vergi türleri itibarıyla en yüksek matrah farkı 18,1 milyar lira ile katma değer vergisinde (KDV) tespit edildi. Kurumlar geçici vergisinde 14,8 milyar lira, kurumlar vergisinde 13,7 milyar lira ve damga vergisinde 6,8 milyar liralık matrah farkı hesaplandı.

İncelemeler neticesinde eksik ödendiği tespit edilen yaklaşık 24,2 milyar liralık tarhiyatın, yüzde 58,6'sını KDV, yüzde 18,8'ini özel tüketim vergisi (ÖTV), yüzde 9,1'ini kurumlar vergisi, yüzde 7,5'ini kurumlar geçici vergisi, yüzde 2'sini kurumlar vergisi stopajı ve geriye kalan yüzde 4'ünü diğer vergi türleri oluşturdu.