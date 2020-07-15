67 firma maske yatırımı yapıyor

15 Temmuz 2020

Mayıs ayı teşvik verileri tablosunda 67 firmanın maske yatırım projesi yer aldı. Yatırımcılar, salgının devam etmekte olduğunu, ikinci bir dalganın gelebileceğini, Türkiye’de yavaşlasa da başka ülkelerde henüz pik noktayı bile görmediğini dikkate alarak, maske yatırım projeleri başlatmış görünüyor. 67 firmanın tamamı maske üretimi için yatırım yapacak. Bazıları yanı sıra tulum, ameliyat önlüğü üretimi de yapacaklar. Normalde birkaç milyonluk yatırımla milyon adet kapasiteler kurulabilirken, 67 firmanın öngördüğü yatırım tutarı 575 milyon lira. Medcare Sağlık, 85.1 milyon liralık yatırım yapıyor. Üreteceği ürünler şöyle: 25 milyon adet yıl maske, ayrıca önlük, ameliyat cihaz kılıfı, koruyucu tulum, baylık kılıfı… Alkateks, 45.4 milyon liralık yatırım yapıyor. Hayat Kimya, 38.7 milyon lira yatırımla sadece maske için 216 milyon adet/yıl kapasitede kuracak. Aytekin Karataş Berat Denim Tekstil firması yılda 4 milyar maske üretecek. Bu 67 firmanın öngördüğü üretim miktarları toplandığında, 11 milyar adet /yıl maske üretim kapasitesi kurulduğu anlaşılıyor.

Diğer dikkat çekenlere gelince:

Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre mayıs ayında 515 yatırım projesi için teşvik belgesi alındı. Bunlarda öngörülen yatırım tutarı 10 milyar 945 milyon lira. Nisanda proje sayısı 552, öngörülen yatırım tutarı 11.1 milyar liraydı. Martta 814 proje, öngörülen yatırım da 18.1 milyar liraydı. Üç ayın verileri, gerek proje sayısı, gerek yatırım tutarı bazında aydan aya düşüş olduğunu gösteriyor. Aslında düşüş daha fazla. Çünkü mayıs ayı projeleri için öngörülen 11 milyarlık yatırımın 2 milyar 350 milyon lirası genel kamu hizmetlerinden geliyor. Bunun da 1.7 milyarı İBB’nin metro projelerinden geliyor. Bunu dikkate alırsak, mayıs ayında yatırım projelerinin ertelendiğini söyleyebiliriz. Toplamda dolar bazında 11 milyarlık yatırım 1.6 milyar dolara geliyor. Bu çok düşük! Ortalama yatırım tutarı 3 milyon dolarda kalıyor. Son dönemde en çok dikkat çeken olgu da bu. Yatırımcı büyük yatırımları bekletiyor, emek yoğun küçük yatırımları yapıyor.

Silah yatırımları tırmanıyor

Geçen ay meyve – sebze, bahçecilik, kültür bitkileri, fidanlık yatırımlarına dikkat çekmiştik. Mayıs ayında da bu sektöre 260 milyon liralık yatırım gelmiş görünüyor.

İBB’nin metro yatırımı, en çok yatırım yapılan sektörlerin başına genel kamu hizmetlerini çıkardı. İkinci en büyük yatırım enerjide. Bu sektöre öngörülen yatırım tutarı 2.2 milyar lira. Gemi bakım onarım sektörü 586 milyon lira payla üçüncü sırada. Tekstil – hazır giyim toplamı 509 milyon lirayı buluyor. Silah ve mühimmat yatırımlarına daha önce dikkat çektik. Mayıs ayında proje sayısı az ancak bir iki büyük yatırım nedeniyle bu sektör 453 milyon liralık pay alarak, tekstile yaklaştı. ZRS Patlayıcı Sanayi şirketi, Manisa’da 396 milyon liralık yatırımla, tabanca, makineli tüfek fişeği üretecek.

31 önemli proje teşvik aldı

Nisan belgeleri içinde, yatırım değeri 50 milyon liranın üzerinde 41 proje yer almıştı. Mayıs teşviklerinde bu sayı 31 oldu. Bu projeler için öngörülen yatırım 6.5 milyar lira. Kalan 4.4 milyarı yüzlerce küçük proje paylaşıyor.