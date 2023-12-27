67 gün süren bütçe maratonu tamamlandı
Meclis’in, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesinhesap Kanunu Teklifi mesaisi sona erdi. Bütçe süreci, Komisyon aşamasıyla birlikte 67 gün boyunca devam etti. Genel Kurul'da bütçe mesaisi ise 191 saat sürdü, 6 bin 968 sayfa tutanak tutuldu.
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesinhesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 20 Ekim-24 Kasım'da yapıldı. Komisyonda 21 toplantı ve 70 oturumda yapılan görüşmeler, 217 saat 59 dakika sürerken bu toplantılarda 7 bin 834 sayfa tutanak tutuldu. Bütçenin Genel Kurul görüşmeleri ise 11 Aralık'ta başladı. Genel Kurul'da 15 birleşimde toplam 191 saat 13 dakika mesai yapıldı. Stenograflar 6 bin 968 sayfa tutanak tuttu.
Hasan Bitmez hayatını kaybetti
TBMM ile Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2024 yılı bütçelerinin görüşüldüğü, bütçe görüşmelerinin 2. gününde, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde rahatsızlandı. Bitmez, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Danışma Kurulu kararıyla görüşmeler yarıda kesilerek, ilgili kurumların görüşmelerinin kalan kısmının 21 Aralık Perşembe günkü birleşimde yapılması kararlaştırıldı. Bütçe görüşmelerinin 4’üncü gününde ise Bitmez'in vefat haberi alındı. Bunun üzerine, TBMM Genel Kurulu'nda çalışmalara ara verildi ve Danışma Kurulu kararı 2024 yılı bütçe görüşmeleri 21 Aralık Perşembe gününe alındı.
En uzun gece olan 21 Aralık'ta, TBMM Genel Kurulu, 2024 yılı bütçe görüşmelerinin en uzun mesaisini yaptı. TBMM Genel Kurulunda TBMM'nin yanı sıra Adalet, Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri görüşüldü. 21 Aralık saat 11.00'de başlayan bütçe görüşmeleri,16 saat 20 dakika sürdü. Böylece, TBMM Genel Kurulu 2024 yılı bütçe görüşmelerinde en uzun mesaisini yaptı.
Ayrı ayrı oylanarak kabul edildi
25 Aralık’ta ise Genel Kurul’da bütçe üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin oylamasında 566 oy kullanıldı; teklife 317 kabul ve 249 ret oyu verildi. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 563 oy kullanıldı; teklife 317 kabul ve 246 ret oyu verildi.
"KKM’den çıkış aşamalı devam edecek"
TBMM Genel Kurulunda, 2024 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkış stratejisini açıkladı. KKM hesaplarının ağustos ayı ortası itibarıyla rekor seviyesi olan yaklaşık 3 trilyon 408 milyar lira seviyesinden 15 Aralık 2023 itibarıyla 2 trilyon 682 milyar lira seviyesine gerilediğini aktaran Yılmaz, "Yaklaşık 700 milyar lira civarında bir gerileme söz konusudur. KKM geçici bir mekanizma olarak kurgulanmıştır. Belli bir tarih perspektifiyle yapılan bir yasal düzenlemeyle bu mekanizma başladı, bulunduğu dönemde görevini icra etti ve şimdi bu mekanizmadan finansal piyasalarımızda bir istikrarsızlığa yol açmadan aşamalı, sağlıklı bir çıkış sürecini devam ettiriyoruz. 2024 boyunca da bu çıkış aşamalı bir şekilde devam edecektir" dedi. Yılmaz, Merkez Bankası brüt rezervlerinin 15 Aralık itibarıyla yaklaşık 142,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini de kaydetti.