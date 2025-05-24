67 yıllık dev şirket! Bir dönem vergi rekortmeniydi, konkordato başvuru yaptı

1958’de kurulan ve zaman içinde Karataş Şirketler Grubu’na dönüşen yapının temelleri, Ziver Karataş tarafından atıldı.

Şirket yıllar içinde şu şirketleri kurarak genişledi:

1995'te Karataş Demir Çelik, 1997'de Karataş Sac Boru, 2001'de Karataş Demir Çelik Gebze Şubesi,

2002'de Karataş Sac Boru İzmir Şubesi, 2019'da Karataş Çelik Servis Merkezi, 2021'de Karataş Depolama ve Lojistik, 2021'de Karataş Makine İmalat...

Ziver Karataş’ın 2008’de ölümü üzerine Karataş Şirketler Grubu’nun yönetimini Muhittin Karataş devraldı.

Üç aylık konkordato süresi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 31 bin 540 metrekarelik alanda faaliyet gösteren, toplam 63 bin 910 metrekare alanda 9 deposu bulunan şirket son dönemde mali sorunlar yaşıyor.

Bu nedenle Karataş Şirketler Grubu, bünyesindeki altı şirket için konkordato başvurusunda bulundu.

Bursa Hakimiyet Gazetesi’nin haberine göre; Karataş Şirketler Grubu’nun konkordato başvurusunda bulunduğu şirketler şöyle:

* Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Karataş Depolama ve Lojistik Anonim Şirketi, Karataş Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Karataş Panel Saç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi.

Konkordato başvuru yapılan 6 şirketin durumunu inceleyen mahkeme, daha sonra karar verilmek üzere 3 aylık geçici konkordato süresi tanıdı. Mali konularda ise üç konkordato komiseri olarak atandı.

Erdoğan'ın katıldığı törende ödül almıştı

Karataş Şirketler Grubu 2016’da Kurumlar Vergisi'nde, Gemlik'te en yüksek vergiyi ödeyen 7'nci şirket olmuştu.

Şirket ayrıca Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) geçen yıl 49'uncusunu düzenlediği Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde çevre sektre lideri ödülü almıştı. Törene Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.