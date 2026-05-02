67 yıllık gıda devi iflas etti
ABD’de market ve restoran sektörüne ürün sağlayan 67 yıllık Potato Specialty Company iflas etti. Şirketin tüm operasyonlarını durdurduğu açıklandı.
ABD’de gıda dağıtım sektörünün köklü şirketlerinden Potato Specialty Company için iflas süreci resmen başladı. Şirketin, 28 Nisan 2026 tarihinde ABD Teksas Kuzey Bölgesi İflas Mahkemesi’ne tasfiye başvurusu yaptığı bildirildi.
Potato Specialty Company’nin operasyonlarını tamamen sonlandırdığı ve varlıklarının satış sürecine gireceği açıklandı.
Market ve restoranlara ürün sağlıyordu
Batı Teksas merkezli şirket; taze sebze-meyve, dondurulmuş ürünler ve kuru gıda dağıtımı yapıyordu.
Özellikle restoran zincirleri, çok şubeli işletmeler ve marketlerle çalışan şirketin, bölgede önemli tedarikçiler arasında gösterildiği ifade ediliyor.
Patates ve taze ürün dağıtımında faaliyet gösteren firmaların kapanmasının, gıda sektöründe zincirleme etkiler oluşturabileceği değerlendiriliyor.
ABD’de iflas dalgası sürüyor
Son dönemde ABD’de perakende ve restoran sektöründe iflas başvurularında dikkat çekici artış yaşanıyor. Yüksek maliyetler, artan faiz oranları, lojistik giderleri ve tüketici harcamalarındaki yavaşlama, özellikle orta ölçekli şirketler üzerinde baskı oluşturuyor.
2026 yılı boyunca ABD genelinde 2 binden fazla mağazanın kapanmasının beklendiği belirtiliyor.