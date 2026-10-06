670 bankayı kapatan Çin finans sistemini yeniden kuruyor

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Çin, finansal sistemdeki riskleri azaltmak amacıyla küçük ve kırsal bankaların birleşme ve tasfiye sürecini hızlandırdı. Fitch Ratings'e göre 2025 yılında rekor sayıda 670 banka kapandı. Bu sayı ülkedeki bankaların yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor.

Pekin'in hedefi, çok sayıdaki küçük banka yerine daha büyük, daha güçlü sermayeye sahip ve daha sıkı denetlenebilen kurumlar oluşturmak.

Fitch en zayıf halkaya dikkat çekti

Fitch'e göre küçük ve kırsal ticari bankalar Çin finans sisteminin en zayıf noktası olmaya devam ediyor. Özellikle daha az gelişmiş bölgelerde faaliyet gösteren bankalar düşük varlık kalitesi, yetersiz sermaye ve yönetim sorunlarıyla karşı karşıya.

Kırsal bankaların aktif kârlılığı yılın ilk yarısında yüzde 0,45'e gerilerken, takipteki kredilerin oranı yüzde 2,8'e yükseldi. Bankacılık sektörünün genelinde ise bu oran yüzde 1,5 seviyesinde bulunuyor.

Gayrimenkul riski de bilançolarda

Küçük bankalardaki kırılganlığın arkasında küçük işletmelerin yanı sıra gayrimenkul geliştiricilerine ve yerel yönetim finansman araçlarına verilen krediler bulunuyor.

Fitch, birleşmelerin denetimi güçlendirebileceğini ve bankacılık sistemindeki şeffaflığı artırabileceğini değerlendiriyor. Bununla birlikte küçük bankaların yapısal sorunlarının kısa vadede tamamen ortadan kalkması beklenmiyor.

Derecelendirme kuruluşuna göre mevcut sorunların tüm finans sistemine yayılma ihtimali ise düşük. Küçük bankaların ağırlıklı olarak yerel faaliyet göstermesi ve diğer bankalarla bağlantılarının sınırlı olması bulaşma riskini azaltıyor.

Ekonomide büyüme yavaşlıyor

Bankacılık sistemindeki dönüşüm, Çin ekonomisinin ivme kaybettiği bir dönemde hızlandı.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 4,3 büyüyerek 2022'den bu yana en düşük büyüme performansını kaydetti. Sanayi kârlarındaki yıllık artış da ağustosta yüzde 4,2 ile yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bu görünüm altında Pekin'in yüzlerce küçük bankayı daha büyük kuruluşlar altında birleştirmesi, finansal sistemdeki zayıf halkaları ekonomik yavaşlama daha fazla baskı yaratmadan güçlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor.