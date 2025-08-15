  1. Dünya Gazetesi
670 milyon dolarlık bütçe ayırdılar... Japonya'nın gözü Bayraktar İHA'larında! TB2'ye ilgi duyuyorlar

Çin'den gelen askeri tehditlerin ardından insansız hava araçlarının toplu konuşlandırılması için 2026 mali yılı bütçesinde 670 milyon dolar kaynak ayırmayı planlayan Japonya'nın Bayraktar TB2’ye ilgi duyduğu belirtildi.

Japonya'nın Hint-Pasifik'teki istikrarsız güvenlik ortamı ve Çin'den gelen artan askeri tehdit karşısında Türkiye'den insansız hava aracı (İHA) satın almaya hazırlandığı belirtildi.

Japonya Savunma Bakanlığı'nın askeri insansız hava araçlarının toplu konuşlandırılması için 2026 mali yılı bütçesinde 100 milyar yenden (670 milyon dolar) fazla bir kaynak ayırmayı düşündüğünü bildirildi.

EurAsian Times'ta yer alan habere göre, Japon hükümeti bu bütçeyle Türk İHA'ları almayı planlıyor.

Ayrıca Japonya, Ukrayna tarafından daha önce Rus güçlerine karşı kullanılan Türk İHA'larını satın almayı planlarken uzun vadede bu sistemlerin yerli üretimini yapmayı hedefliyor.

TB2'ye ilgi duyuyorlar

Haberde hangi Türk İHA’sının alınacağı açıkça belirtilmese de, Japon yetkililerin Bayraktar TB2’ye ilgi duyduğu hatırlatıldı.

Japon gazetesi Yomiuri Shimbun'da Eylül 2022'de yer alan bir haberde, Tokyo'nun Türk TB2'lerini satın alma ve bunları Çin'e en yakın bölge olan güney Ryukyu Adaları'nı korumak için konuşlandırma olasılığını araştırdığı belirtilmişti.

Japon Deniz Kuvvetleri subayı Iwade Yohei de İstanbul'daki IDEF 2025 savunma sanayi fuarında,  "Türkiye yapımı Bayraktar İHA'ları çok ilgici çekici ve detayları öğrenmek istiyoruz" ifadelerine yer vermişti.

KARGU da Japonların radarında

Japonya ayrıca, Türk savunma şirketi STM tarafından geliştirilen KARGU kamikaze dronlara da ilgi gösteriyor. Terörle mücadele ve asimetrik savaş ortamları için tasarlanan KARGU, halihazırda 10’dan fazla ülkenin envanterinde bulunuyor.

Japonya’nın ilgilendiği bir diğer İHA'nın ise İsrail'in IAI firması tarafından geliştirilen Heron-2 modeli olduğu belirtiliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ