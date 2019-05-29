682 bin kişi işsizlik sigortasından yararlandı
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik sigortası fonundan yararlanan kişi sayısı artıyor. İşsizlik Sigortası Fonu’nun getiri hızı ise yavaşladı... Mehmet Kaya'nın haberi...
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