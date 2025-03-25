69 yıllık tekstil devi iflas mı etti? Şirketten açıklama geldi

Tekstil sektörünün öncü markalarından Akın Tekstil iflas ettiği ve kapandığı iddialarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden bir açıklama yayımladı.

69 yıllık tekstil devinden konkordato talebi

Bir süredir mali krizde olan 69 yıllık tekstil devinin alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemlerinin önüne geçmek, üretim faaliyetlerinin devamını sağlamak, şirket öz varlıklarını korumak ve borsada işlem yapan yatırımcıların hak kaybına uğramaması için konkordato talep ettiği öğrenildi.

Şirketten yapılan açıklamada iflas haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ve üretim sürecinin devam ettiği belirtildi.

3 aylık süre verildi

Bakırköy 1 Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla şirkete 18 Mart 2025 tarihi itibarıyla 3 aylık süre verildiği, alacaklılarla mevcut borçaların yeniden yapılandırma görüşmelerinin de devam ettiği öğrenildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Şirketimizin kapandığı, iflas ettiği'' gibi haberler gerçeği yansıtmamakta olup, yine ilgili açıklamamızda da belirtildiği üzere ''alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemlerinin önüne geçmek, üretim faaliyetlerimizin devamını sağlamak, şirket öz varlıklarını korumak ve borsada işlem yapan yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için konkordato talepli başvurumuza, Bakırköy 1 Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/255 sayılı dosya ile 18.03.2025 tarihinden bu tarihten itibaren üç ay geçici mühlet verilmiş, geçici konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmedilmiştir.

Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmekte olup, başta bankalar olmak üzere tüm alacaklılar ile şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler gerçekleştirilecektir."