7 bin 400 düşük gelirli emekliye neredeyse bedava tatil fırsatı

Avrupa'da artan yaşam maliyetleri nedeniyle tatil planlarını erteleyen milyonlarca emekli için İspanya'dan dikkat çeken bir adım geldi. Ülke yönetimi, emeklilere yönelik sosyal turizm programı kapsamında başvuruları yeniden açtı.

Program sayesinde en düşük gelir grubundaki emekliler yalnızca 50 euro karşılığında tatil yapma fırsatı yakalayacak. Uygulama, hem emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hem de turizm sektörünü sezon dışında canlı tutmayı hedefliyor.

880 bin kişiye tatil imkânı sunulacak

2026-2027 sezonunu kapsayan sosyal turizm programında yaklaşık 880 bin tatil kontenjanı bulunuyor. Bunların yaklaşık 7 bin 400'ü, en düşük gelirli emeklilere ayrıldı ve bu kişiler tatil için yalnızca 50 Euro ödeyecek. Diğer emekliler ise gelir durumlarına ve tercih ettikleri tatil paketine göre değişen oranlarda devlet destekli fiyatlardan yararlanabilecek.

Programdan kimler yararlanabiliyor?

Destek programı, İspanya'da yasal olarak ikamet eden ve emeklilik şartlarını taşıyan kişilere açık bulunuyor. Başvurularda vatandaşlıktan çok ülkedeki yasal ikamet durumu ve gelir seviyesi esas alınıyor. Özellikle katkısız emekli maaşı alanlar ve programın belirlediği düşük gelir sınırının altında kalan kişiler, 50 Euro'luk özel kontenjandan faydalanabiliyor.

Hayat pahalılığı ilgiyi artırdı

Avrupa genelinde gıda, enerji, kira ve ulaşım maliyetlerinin hızla yükselmesi, emeklilerin bütçelerini önemli ölçüde daralttı. Sabit gelirle geçinen birçok kişi için tatil artık lüks haline gelirken, devlet destekli seyahat programlarına ilgi de rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlara göre bu destek, birçok emeklinin yıl içinde tatil yapabilmesinin tek gerçekçi yolu olarak görülüyor.

Amaç sadece emeklileri desteklemek değil

Program yalnızca sosyal yardım niteliği taşımıyor. İspanya yönetimi, sezon dışında otellerin, sahil kentlerinin ve ulaşım sektörünün ekonomik olarak canlı kalmasını da hedefliyor. Böylece hem emekliler uygun maliyetle seyahat edebiliyor hem de turizm sektörü düşük sezonda ziyaretçi kaybetmiyor.

Başvurular 10 Temmuz'a kadar sürecek

Programa başvurular 10 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, emeklilere yönelik sosyal turizm programını yürüten Imserso sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurusu kabul edilen kişiler daha sonra rezervasyon portalına giriş yaparak kendilerine sunulan destinasyonlar, tarihler ve konaklama seçenekleri arasından seçim yapabiliyor. Ancak 50 Euro'luk kontenjanın sınırlı olması nedeniyle bu tatil paketlerinin kısa sürede dolması bekleniyor.