7 Ekim'de Meclis'te gündem ekonomi: TCMB Başkanı Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 7 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yapacak.

Gündemin ana başlıkları

Komisyon, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanacak. Karahan’ın sunumunda, küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisinin mevcut görünümü, enflasyon ve para politikası çerçevesi öne çıkan başlıklar olacak.

Enflasyon ve faiz kararları masada

Sunumda, özellikle TCMB’nin son dönemde aldığı faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin detaylı şekilde aktarılması bekleniyor.

Kanuni zorunluluk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereği, TCMB Başkanı’nın Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nu düzenli olarak bilgilendirmesi gerekiyor.