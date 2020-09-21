7 Euro kaç TL? Euro kuru ve güncel döviz fiyatları

21 Eylül 2020

Güncel döviz kurları merak konusu. Yatırımcılar dolar ve euroda son durumu araştırıyor. Son dönemde TL karşısında ciddi bir yükseliş yaşayan dolar ve euro haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Şu anda euro 8,98 Türk lirasına tekabül ediyor. Buna göre; 7 euro 62,89 Türk Lirasına, 10 euro 89,86 Türk Lirasına, 17 euro ise 152,76 Türk Lirasına tekabül ediyor.

Euro geçtiğimiz haftayı 8,96 liradan kapatmıştı. 8,92 liradan alınan euro, 8,92 liradan satıldı.

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Euronun yanı sıra dolar, sterlin ve İsviçre Frangı da yatırımcıların araştırdıkları para birimlerinden oldu.

Serbest piyasada 7,5680 liradan alınan dolar, 7,5700 liradan satılıyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5740 lira olmuştu.

Öte yandan İngiliz Sterlini 9,81 liradan, İsviçre Frangı ise 8,33 liradan satılıyor.