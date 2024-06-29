'7 yılda 9 bin girişimciye destekle rekor kırdık'

Sevilay ÇOBAN

BTM kurulduğundan beri 17’nci kez düzenlenen etkinliğin amacı, girişimcilerin ve startup’ların iş dünyasıyla bütünleşmesini sağlamak. Sahne XL etkinliğinde, Ön Kuluçka ve Kuluçka programlarında 6 aylık süreci başarıyla tamamlayan 18 girişimci sunum yaptı. Girişimcilerin önemli bir bölümünün yapay zekâ destekli projeler geliştirmesi dikkat çekti.

Dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezinden biri olan BTM’nin Sahne XL etkinliği, bu yıl ‘momentum’ temasıyla düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Sahne XL etkinliğinin geleceğin iş dünyasını şekillendirecek vizyonerler, yenilikçiler ve liderler için önemli bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaptı.

Avdagiç, “Bir evladım gibi alıp büyüttüğüm BTM’nin 7’nci yılını kutladık. Benim de görevimde 7’nci yılım. Bu 7 yıllık çabamız sonucunda BTM hayal edilemeyecek bir yere geldi. BTM, 7 yılda 9 binden fazla girişimciye ve 6 bine yakın girişime destek oldu. Bu, bir girişimcilik merkezi için rekor bir rakamdır. BTM’yi fiziksel ve içeriksel olarak büyütüp, Türk girişimciliğinin merkezi yaptığımızın göstergesidir. Bu arada, arkadaşlarım bana güzel bir haber verdi: BTM, Global Startup Ödülleri’nde ‘En İyi Kuluçka Merkezi’ kategorisinde finale kaldı. Ardından da şu an halk oylaması sürecinin başladığını ve 8 Temmuz’a kadar devam ettiğini belirttiler. İnanıyorum ki, BTM bu yarışmada da hak ettiği ödülü alacak. Sizlerin destek ve oylarınız da bu ödüle ayrı bir anlam katacak” dedi.

Hedef dünya birinciliği

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da BTM olarak 7 yıldır yenilikçi fikirlerle geleceği şekillendirme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, “Bu süreçte birçok hayalimizi gerçekleştirdik ve çok güzel başarılar elde ettik. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl UBI Global tarafından ‘Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezinden Biri’ seçildik. Bu sene de inşallah hedefimiz dünya birinciliği” diye konuştu. Ücretsiz olarak tüm girişimcilik ekosistemini ve girişimciliğe ilgi duyan kişileri bir araya getiren ve aynı zamanda YouTube’dan da canlı olarak yayınlanan etkinlikte iki ayrı söyleşi bölümü yer aldı.

'Başarılı örnekler bizi mutlu ediyor'

Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu üyesi olduğu bir STK’nın toplantısına katıldığını anlatan Avdagiç, “Her yönetim kurulunda bir girişimcinin sunum yapmasını sağlıyoruz. BTM’den 2018-2019 yıllarından çıkışlı bir girişimci arkadaşımız sunum yaptı. Şu anda 35 milyon dolar üzerinden değerleme süreci içinde olduğunu ifade etti. 6 kıtada faaliyetlerini yürüten bir girişim haline geldi. Oradaki sunumda BTM’de işe başladığını zikretmedi ama yine de canı sağolsun. Biz böyle başarılı örnekleri görünce mutlu oluyoruz” diye konuştu.