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702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında 2022 yılı Mart ayında 702 firma için izin belgesi düzenledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ticaret Bakanlığı’nın 2022 yılı Mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 8 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Martta firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 24 oldu. Öte yandan söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

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