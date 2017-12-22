725 lüks konut için yıkım ihalesi yapıldı

22 Aralık 2017

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı'nda 6 yıl önce yapımına başlanan, sonra mahkemelik olan 725 lüks konut için yıkım ihalesi yapıldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yıkım ihalesi ile ilgili bilgi verilmezken, daha önce konut satın alan ve tapuları bulunan hak sahipleri konusunda ise nasıl bir işlemin yapılacağı bilinmiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki daha önce yaptığı açıklamada, "Bir taraftan tarım arazileri üzerine kurulmuş, bir taraftan tescilli eserler üzerine yapılmış yapılardır. Bu kabul edilemez. Ziyaret yerine bina yapılır mı? Şimdi zaten mahkemelik, hukuki sürecini takip ediyoruz. Eğer hukuki süreç tamamlanırsa bir an yıkılacak, tertemiz hale gelecek" demişti.

Merkez Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri'ne hâkim tepede bulunan ve türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı'nda 6 yıl önce yapımına başlanan, daha sonra mahkeme kararı ile inşaatı durdurulan 725 konut için yıkım ihalesi yapıldığı belirtildi. Yapımı ve mahkemelik olması Diyarbakır'da tartışma konusu olan konutlar için Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta yıkım ihalesi yaptığı ve ihaleyi alan firmanın da çalışmalar bittikten sonra yıkıma başlayacağı öğrenildi. İhale ile ilgili açıklama yapmayan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yıkım için belediye meclisinden karar alınıp alınmadığı ve ihale şartları konusunda, hazırlıkların tamamlanmasından sonra kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Bölgede konut alan ve tapusu elinde bulunanların haklarının ne olacağı konusunda da bir belirsizlik bulunurken, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konu ile ilgili de gelecek günlerde açıklama yapacağı öğrenildi.

Sur Belediyesi'nin bölgeyi imara açması ile yaklaşık 370 dönüm arazi üzerinde çok katlı konutların yapımına başlanmış, ardından mahkeme inşaatı durdurma kararı vermişti. Konutlar için ulusal televizyonlara reklam verilirken, aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin projeden ev aldığı belirtilmişti.

Bakan 'yıkılacak' demişti

Kısa bir süre önce Diyarbakır'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kırklar Dağı konutlarıyla ilgili soru üzerine, şu yanıtı vermişti:

"Bir taraftan tarım arazileri üzerine kurulmuş, bir taraftan tescilli eserler üzerine yapılmış yapılardır. Bu kabul edilemez. Efendim 'ben giderim istediğim yere ev yaparım, oldubittiye getiririm, kanun açıklarından istifade ederim' diye bu mantık işlediği için buraya bu cesaretle yapmışlar. Hiçbirisi doğru değil bunların. Tarım arazileri üzerine de bina yapılamaz, tescilli olan binaların üzerinde asla bina yapılamaz. Ziyaret yerine bina yapılır mı? Şimdi zaten mahkemelik, hukuki sürecini takip ediyoruz eğer hukuki süreç tamamlanırsa bir an yıkılacak, tertemiz hale gelecek."

Projeden 'PKK'ya fon aktarıldığı' iddiasıyla dava açıldı

Kırklar Dağı tepesinde iki şirket tarafından başlatılan 725 konutluk projeden terör örgütü PKK'ya fon aktarıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, 32 sanık hakkında 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından 15'er yıldan 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede mahkemece kabul edilmişti. Yargılamaya Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Sosyal tesisler de yer alacaktı

Daha önce kapatılan Bağıvar Belediyesi sınırlarında bulunan Kırklar Dağı, 2001 yılında imara açılmış ve imarda eğitim tesisi olarak gösterilmiş, 2008 yılında imar planı revize edilmiş ve 2009 yılında da yapı için ruhsat verilmişti. Merkez Sur Belediyesi'nin de onayıyla Kırklar Dağı'na ilk etapta '1+1' ve '2+1' olarak 10 katlı, 4 blokta, 80 konut yapılması; ikinci etapta ise 15 katlı bloklarda toplam 600 konut ile birlikte 27 katlı bir otel, yüzme havuzu, tenis kortu, sentetik buz pisti, 2 büyük süs havuzu, amfitiyatro, öğrenci yurdu, alışveriş merkezi, cami, gezi alanları ve park orman yapılması planlanmıştı.

Kaynak: DHA