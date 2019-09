73 Türk şirketinden Dubai'ye çıkarma!

18 Eylül 2019

Kerim ÜLKER

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Dubai'de, Expo 2020'ye kadar 40 bin yeni otel odası inşa edileceğini belirterek, "Bu otel odalarının kapıları yeni iş fırsatlarına açılıyor. Bölgede otel ve restoran ekipmanlarına ihtiyaç giderek artıyor. Biz de bu pastadan pay almak için The Hotel Show Dubai Fuarı'ndayız" açıklamasını yaptı.

Körfez ülkeleri genelinde şu anda 196'sı tasarım aşamasında 708 otelin inşasının devam ettiğini aktaran Avdagiç, "Bütün oteller asansöründen boyasına kadar Türk girişimciler için büyük bir fırsat anlamına geliyor" dedi. 190 ülkeden 25 milyon kişinin ziyaret edeceği ilki 1851’de Londra’da düzenlenen ve en büyük etkinliklerinden biri olan Expo 2020'ye, bir başka deyişle ‘Dünya Sergisi’ne 13 ay kala hazırlıklar hızlanırken, gözler Dubai'nin konaklama endüstrisi üzerine çevrildi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “Biz 73 firmamızla bu fuara, 500 milyar dolarlık Körfez otel pazarından pay almaya geldik. Fuar boyunca yapılan görüşmeler, bizi bu konuda umutlandırıyor. Fuara katılan 370 civarındaki firmanın 73’nü Türk firmaları oluşturuyor. Bu çok önemli bir başarı” dedi.

Dubai’de dün açılan The Hotel Show 2019 Otel, Restoran Ürünleri ve Ekipmanları Fuarı’na katılan 73 Türk firması, Körfez’deki inşa halindeki otel ve restoranları yakın takibe aldı. Dubai World Trade Center’da gerçekleştirilen fuara 80’i aşkın ülkeden 30 bin ziyaretçi katılıyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın en büyüğü olan fuarda, konaklama ve restoran sektöründe 370 firma ve kuruluş stant açıyor. The Hotel Show’un Türkiye milli katılımını ilk kez bu yıl İstanbul Ticaret Odası (İTO) düzenliyor. Türkiye’den 73 firma bin 890 metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergiliyor. Öte yandan Ortadoğu Tasarım & Konuk Ağırlama Haftası (MEDHW) kapsamında The Hotel Show ile eş zamanlı olarak Index, Workspace, The Leisure Show, Surface Design ve FIM fuarları da gerçekleştiriliyor. Bu fuarlarda da Türkiye’yi 30’dan fazla firmamız bireysel katılımcı olarak temsil ediyor.

“Dubai’de 700’den fazla otel var”

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, fuarda gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası konaklama endüstrisi ve turistlere yönelik ticaretin, sadece Dubai’de değil, Ortadoğu’da çok hızlı büyüdüğünü söyledi. Avdagiç, Körfez ülkeleri otel pazarının toplam değerinin planlama, tasarım, ihale ya da inşaat aşamasındaki projeleri de katınca 501 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.



Şekib Avdagiç, “Körfez ülkeleri genelinde şu anda 196 otel tasarım aşamasında, 708 otel inşa ediliyor, 94 otel ise planlama aşamasında. Dubai'de ise Haziran 2019 itibariyle 700'den fazla otel ve 120 bin odası bulunuyor. Otel odası sayısının 2019 sonunda 132 bine, Expo 2020'nin başlayacağı Ekim 2020'de ise 160

bine ulaşması bekleniyor. Bütün bu oteller asansöründen, personel üniformasına ve duvarındaki boyasına kadar Türk girişimcimiz için büyük bir fırsat demek” diye konuştu.

“Fuar yeni işbirliklerinin simgesi olacak”

Avdagiç, fuarın yeni iş birlikteliklerinin doğuşunun da simgesi olacağını söyledi. Avdagiç, “The Hotel Show Dubai, Ortadoğu’da uluslararası konaklama ve ağırlama endüstrisinin yeniden tanımlanmasında ve şekillendirilmesinde önemli bir fuar. Otel çalışanı üniformalarından, düşük elektrik voltajı sistemlerine kadar konaklama ve restoran üzerine her ne varsa, A'dan Z'ye her

şeyi burada görebiliyoruz. Otel müdürleri, mimarlar, tasarımcılar ve satın alma yöneticileri buraya geliyor. Bunu girişimcilerimiz için ciddi bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

Türk yapımı dizilerinin Körfez ve Ortadoğu ülkelerinde evlerde ve otellerde büyük bir ilgiyle takip edildiğini hatırlatan İTO Başkanı Avdagiç, “Şimdi hedefimiz o ki, girişimcilerimiz The Hotel Show Dubai’yi yeni bir başlangıç kabul edip, otel ve restoran ekipmanları ile de bu ülkelerde daha çok eve, otele ve restorana girsin. Körfez ve Ortadoğu’da otel ve restoran ekipmanlarının, mutfaklarımızın tüm dünyada büyük ilgi gören Türk dizilerimiz gibi dikkat çekmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.