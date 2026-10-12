73 yıllık tekstil fabrikasında son gün, tazminatlar kasımda

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Türkiye'nin köklü tekstil üreticilerinden Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., Kayseri'deki tesislerini tamamen kapatmak üzere açıkladığı takvimin son gününe geldi. Şirketin 11 Eylül'de durdurduğu üretim faaliyetlerinin ardından, 12 Ekim itibarıyla tesislerin tamamen kapatılması ve çalışanların iş sözleşmelerinin sona ermesi öngörülüyor.

Dünyaca tanınmış giyim markalarına uzun yıllar denim kumaş sağlayan şirketin kararı, Türkiye tekstil sektöründeki maliyet ve rekabet baskısını yeniden gündeme taşıdı.

Üretim 11 Eylül'de durduruldu

1953 yılında kurulan Orta Anadolu, 1986'dan itibaren uluslararası giyim markalarına denim kumaş tedarik ederek Türkiye'nin önemli üreticileri arasına girdi. Ancak şirket, küresel talepteki zayıflama ve giderek ağırlaşan üretim koşulları nedeniyle Kayseri'deki faaliyetlerini sürdüremeyeceği sonucuna vardı.

Yönetimin 11 Eylül 2026 tarihli resmî açıklamasında üretimin durdurulduğu ve bütün üretim tesislerinin 12 Ekim'de tamamen kapatılacağı duyurulmuştu. Karar, geçici üretim kesintisi veya kapasite azaltımı değil, Kayseri'deki üretim faaliyetlerinin kalıcı olarak sona erdirilmesini kapsıyor.

İş sözleşmeleri bugün sona eriyor

Kapanışın en önemli sonuçlarından biri, uzun yıllardır fabrikada çalışan işçilerin istihdam durumunda ortaya çıkıyor. Şirket yönetiminin çalışanlara yönelik ve yerel basında yayımlanan yazılı bilgilendirmesinde, iş sözleşmelerinin 12 Ekim 2026 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Böylece üretimin durdurulması ile çalışanların işten ayrılmasına ilişkin süreç arasında yaklaşık bir aylık bir dönem bulunuyor. İşçiler açısından bundan sonraki en önemli konu, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer yasal alacakların ödenmesi.

Tazminatlar için son tarih 7 Kasım

Şirket yönetiminin çalışanlara ilettiği açıklamada, hak kazanılan kıdem ve ihbar tazminatları, kullanılmamış yıllık izin ücretleri ve diğer yasal alacaklar için ödeme takvimi de yer aldı. Buna göre ödemelerin en geç 7 Kasım 2026 tarihine kadar çalışanların banka hesaplarına peşin ve tek seferde yapılması planlanıyor.

Alacak hesaplamalarında çalışanların 12 Ekim dahil hizmet süreleri, ücretleri ve diğer hak edişleri dikkate alınacak. Her çalışana yapılacak hesaplamanın dökümünün verilmesi, yasal kesintilerin ve net ödeme tutarlarının ayrı ayrı gösterilmesi öngörülüyor. Açıklanan takvim, ödemelerin gerçekleştirildiği anlamına gelmiyor. Şirketin taahhüt ettiği sürenin tamamlanmasına henüz birkaç hafta bulunuyor.

Çalışanlara ek destek paketi hazırlanıyor

Orta Anadolu yönetimi, yasal alacakların dışında çalışanlara ve ailelerine yönelik ayrı bir destek hazırlığı da duyurdu. Ayni ve nakdi yardımları içermesi planlanan sosyal destek paketinin kapsamı, tutarı ve uygulama takvimi henüz kesinleşmiş değil.

Şirket, bu desteğin kıdem ve ihbar tazminatı gibi yasal yükümlülüklerin yerine geçmeyeceğini, ayrıca sağlanacağını belirtiyor. Dolayısıyla çalışanlar açısından önümüzdeki süreçte hem tazminat ödemelerinin gerçekleşmesi hem de ek sosyal destek paketinin ayrıntılarının açıklanması önem taşıyor.

Artan maliyetler 73 yıllık üretimi bitirdi

Şirketin kapanış kararında tek bir maliyet kalemi değil, birbirini güçlendiren çeşitli ekonomik sorunlar etkili oldu. Orta Anadolu yönetimi, küresel tekstil sektöründe talebin zayıfladığını, işletme ve finansman maliyetlerinin yükseldiğini, tedarik zincirlerinde dalgalanmalar yaşandığını ve uluslararası rekabet koşullarının ağırlaştığını bildirdi. Maliyetleri azaltma, verimliliği artırma ve yeniden yapılandırma seçeneklerinin değerlendirildiği ancak mevcut üretim modelinin sürdürülebilir hale getirilemediği ifade edildi.

Kayseri'deki 73 yıllık üretim faaliyetinin sona ermesi, Türkiye'nin geleneksel sanayi kollarından tekstilde karşılaşılan sorunların somut örneklerinden biri oldu. Şimdi çalışanların önünde iki önemli tarih bulunuyor: 12 Ekim'de sona ermesi öngörülen iş sözleşmeleri ve en geç 7 Kasım'da tamamlanacağı açıklanan alacak ödemeleri.