75 yıllık mobilya devi kapanıyor

ABD’de 75 yıllık geçmişe sahip mobilya perakendecisi Waltman Furniture, 9 Nisan’da başlayacak tasfiye satışı sonrası tamamen kapanma kararı aldı. İflas başvurusu yapılmadan alınan bu karar, son dönemde zayıflayan konut piyasasının mobilya sektörüne etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Konut piyasası sektörü kilitledi

Uzmanlara göre mobilya satışları doğrudan konut piyasasına bağlı. 2026 Ocak ayında ikinci el konut satışları aylık bazda yüzde 8,4 düşerek son yılların en düşük seviyesine geriledi. Ev alım-satımındaki yavaşlama, yeni mobilya talebini de ciddi şekilde azalttı.

Mağaza sayısı teke düşmüştü

1951 yılında Pennsylvania’da kurulan Waltman Furniture, yıllar içinde bölgenin en büyük mobilya mağazalarından biri haline geldi. Aile şirketi olarak kuşaktan kuşağa aktarılan marka, son olarak tek mağazaya düşerek faaliyetlerini sürdürüyordu. Şirket sahibi Frank Waltman, tasfiye sonrası emekli olmayı planlıyor.

Büyük indirimle veda edecekler

Tasfiye sürecinde ünlü markalara ait mobilya ve ev ürünleri büyük indirimlerle satışa sunulacak. 100 bin metrekarelik mağaza ve depo alanı da satışa çıkarılacak.

Sektörde kapanma dalgası büyüyor

Waltman’ın kapanışı tekil değil. Son aylarda Greenbaum ve Kasala gibi birçok köklü mobilya zinciri de sahiplerinin emekli olması ve ekonomik baskılar nedeniyle faaliyetlerine son verdi. Uzmanlara göre sektördeki bu kapanmalar, yapısal bir dönüşümün habercisi olabilir.