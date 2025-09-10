750 milyar dolarlık dev taahhüt! AB, 2028’e kadar Exxonmobil aracılığıyla ABD enerjisi alacak

ABD’li enerji devi ExxonMobil, Avrupa Birliği’nin ABD’den uzun vadeli doğalgaz (LNG) sözleşmeleri imzalamasını bekliyor.

Financial Times’ın haberine göre bu beklenti, AB’nin Washington ile yaptığı ticaret anlaşması kapsamında 2028’e kadar 750 milyar dolarlık ABD enerjisi satın alma taahhüdü üzerine kurulu.

ExxonMobil’in LNG işinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Peter Clarke, Avrupa’nın LNG altyapısındaki genişlemenin uzun vadeli tedariki mantıklı hale getirdiğini ifade etti. Clarke, Exxon’un LNG satışlarının yaklaşık yüzde 80’inin uzun vadeli sözleşmelerle yapıldığını hatırlattı.

Avrupa, ABD LNG’si için kritik pazar

Clarke, Avrupa’nın şu anda ABD LNG ihracatı açısından “en önemli pazar” olduğunu vurguladı. Ayrıca, kıtanın bu rolünü sürdürebilmesi için uzun vadeli sözleşmeleri nasıl destekleyeceğine dair bir yol bulması gerektiğini dile getirdi.

AB’nin enerji arz güvenliğini artırma çabaları çerçevesinde, Rus gazına bağımlılığın azaltılması ve LNG altyapısının genişletilmesi son yıllarda öncelik kazanmıştı.

ExxonMobil’in bu yöndeki beklentisi, transatlantik enerji işbirliğinin önümüzdeki yıllarda daha da derinleşeceğine işaret ediyor.