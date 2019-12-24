750 milyon TL'lik iki yeni fon kuruldu

24 Aralık 2019

Kalkınma Yatırım Bankası, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında yöneteceği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yatırımcısı olduğu Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu’nun kurulduğunu duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop’un katılımıyla gerçekleşen toplantıda, toplamda 750 milyon TL büyüklüğündeki iki fon tanıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılış konuşmasında “Türkiye’nin üretken yarınları için tarihi ve vizyoner bir adım atıyoruz. Büyümeyi ve kalkınmayı daha kuvvetli bir şekilde desteklemek adına, finansal piyasalarımızda yeni bir reformu hayata geçiriyoruz. Ülkemizdeki girişim sermayesi uygulamalarına baktığımızda üç husus dikkatimizi çekti. Birincisi, gelişmiş ülkelerle kendimizi karşılaştırdığımızda, yatırım adedi ve miktarı açısından geride olduğumuzu gördük. İkincisi halihazırda ülkemizde girişimcilik neredeyse tamamen kamu tarafından destekleniyor. Evet biz her durumda girişimcilerin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Ancak, daha büyük işlere imza atabilmek için özel sektörün de yeni filizlenen girişimleri desteklemesi, bu işlere heyecanla yaklaşması gerekiyor. Dünyadaki uygulamalara baktığınızda da bu işi özel sektörün sırtladığını görürsünüz. Son tespitimiz ise, mevcut mekanizmaların ülke geneline dengeli bir biçimde yayılmadığı oldu. Başka bir ifadeyle girişim sermayedarları, yatırımlarını ülkemizin gelişmiş bölgelerinde yoğunlaştırmış durumda. Dolayısıyla girişim sermayesi yatırımlarını artırmak, özel sektörün bu alana eğilmesini sağlamak ve bu yatırımları ülke geneline yaymak için harekete geçtik. İşte bugün Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu bu amaçlara hizmet ediyor” dedi.

Bakan Varank sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu fon teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona, yani üretken Türkiye’nin geleceğine yatırım yapacak. Bu yatırımlar da yerli ve milli potansiyelden en iyi şekilde faydalanmamızı sağlayacak, sanayi ve teknolojide hedeflediğimiz köklü dönüşümü hızlandıracak. Biz burada sadece para ya da kaynaktan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda, şirketlerin daha akılcı yatırım kararları almasını sağlayacak stratejik yönlendirmeyi de yapacağız. Bu sayede nesiller boyu yaşayacak, kurumsallaşmış ve rekabetçi şirketlerin ekonomide hâkim olmasını hedefliyoruz. Kuracağımız bu iki fonla, firmalarımıza uzun vadeli sermaye desteği sunacak ve şirketlerin faiz yükü altında ezilmesine de engel olacağız” dedi.

Yeni nesil girişimlere yatırım

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye Kalkınma Fonu ve bünyesindeki fonlar ile Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesinde stratejik öneme sahip sektörleri desteklemeye devam edeceklerini ve yeni nesil girişimlere yatırım yapacaklarını söyledi. Öztop, şöyle devam etti: “Bankamız, bugüne kadar başarıyla yerine getirdiği kalkınma bankacılığı faaliyetlerinin yanında, yatırım bankacılığı ve Türkiye Kalkınma Fonu aracılığıyla girişim sermayesi araçlarını aktif biçimde kullanarak dinamik sektörleri destekleme görevlerini de üstlenmiş bulunuyor. Türkiye Kalkınma Fonu; bünyesindeki fonlar aracılığıyla teknoloji ve inovasyon yatırımlarına, kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerdeki sanayi kuruluşlarına ve bölgesel kalkınmaya yönelik KOBİ’lere destek verecek bir çatı fon olacak. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğimiz bu yapıyla, ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda sürdürülebilir kalkınmasını destekleyeceğiz.”

Öztop, şu bilgileri aktardı: “Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında şu anda netleşen iki fon temamız var; bunlardan ilki; özellikle girişim ekosistemini hareketlendirecek Teknoloji ve İnovasyon Fonu, diğeri ise kalkınma ajansları ile koordineli olarak yürüteceğimiz Bölgesel Kalkınma Fonu. Kalkınma Yatırım Bankası olarak profesyonel ekibimizle süreci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle yönetecek olmaktan dolayı gururluyuz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Teknoloji ve İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma Fonları ile ülkemizde birçok şirket ve girişime toplamda 750 milyon TL büyüklüğünde yatırım yapacağız. Bu yatırımın, yaklaşık üç katı kadarlık bir sermayeyi ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için mobilize etmesini bekliyoruz. Şirketlere sadece maddi olarak değil, aynı zamanda tecrübeli ekibimizle yönetimsel, finansal ve stratejik danışmanlık ile kurumsallaşma noktasında da destek olacağız. Bu fonların toplamda 2020 yıl sonuna kadar gelecek yatırımlar ile beraber 1 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyoruz.”

Kalkınma Fonu, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak

Türkiye Kalkınma Fonu, bünyesinde kurulacak fonlarla, Türkiye’nin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak şirket ve fonlara, dünyadaki örneklerine benzer bir şekilde alternatif bir finansman aracı sunmak amacıyla kuruldu. Kalkınma Yatırım Bankası’nın kurucusu ve yöneticisi olacağı Türkiye Kalkınma Fonu, 7147 sayılı Kanun ile verilmiş yetki çerçevesinde esnek ve dünyadaki en iyi uygulamaları temel alarak faaliyetini sürdürecek bir yatırım platformu olarak öne çıkıyor.