76 yıldır otomotiv sektöründeydi... Dev şirket iflas etti

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Ford, General Motors, Stellantis, Volkswagen, Hyundai ve Renault-Nissan gibi dünyanın önde gelen otomobil üreticilerine parça sağlayan İspanyol otomotiv tedarikçisi Grupo Antolin, ABD'de Chapter 15 kapsamında iflas koruma başvurusunda bulundu.

1950 yılında kurulan ve merkezi İspanya'nın Burgos kentinde bulunan şirket, daha önce İspanya'da başlattığı yeniden yapılandırma sürecinin ABD'de de tanınması amacıyla New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi'ne başvurdu.

2025'te 3,73 milyar euro ciro yaptı

Grupo Antolin, 2025 yılında 3,73 milyar euro gelir elde etti. Şirketin yeniden yapılandırma planı, İspanyol mahkemesi tarafından 17 Temmuz'da kabul edilirken nihai onayın Eylül sonu veya Ekim ayında verilmesi bekleniyor.

Mahkemeye sunulan belgelere göre şirket, yeniden yapılandırma süreci boyunca faaliyetlerini normal şekilde sürdürecek. Başvuruda çalışanların işten çıkarılmasına yönelik herhangi bir plan yer almadı.

23 ülkede 20 bin çalışanı bulunuyor

Grupo Antolin, 23 ülkede faaliyet gösteren 111 üretim tesisi ve "just-in-time" teslimat merkezleriyle yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlıyor. ABD'de ise 10 üretim tesisi ve yaklaşık 2 bin 100 çalışanı bulunuyor.

Şirket, 110'dan fazla otomotiv markasına ve yaklaşık 20 ana üreticiye parça tedarik ederken, ürünleri dünya genelinde 500'den fazla araç modelinde kullanılıyor.

Borç yükü ve küresel krizler etkili oldu

Şirket, yeniden yapılandırma kararında Covid-19 salgını, Ukrayna savaşı nedeniyle bozulan tedarik zincirleri, artan hammadde ve enerji maliyetleri ile ABD'nin Avrupa otomotiv sektörüne yönelik gümrük tarifelerinin etkili olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra, 2027 ve 2028 yıllarında vadesi gelecek yüksek borç yükünün de finansal yeniden yapılanmayı zorunlu hale getirdiği ifade edildi.

Grupo Antolin; otomobil kapıları, gösterge panelleri, orta konsollar, tavan sistemleri, iç kaplamalar ve elektronik bileşenler başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde üretim gerçekleştiriyor.

Şirketin başvurusu, ABD'li otomotiv parça üreticisi First Brands Group'un 2025 yılında yaklaşık 6 milyar dolarlık borçla Chapter 11 iflas korumasına başvurmasının ardından sektörde yaşanan dikkat çekici iflas süreçlerinden biri olarak öne çıktı.