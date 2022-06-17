77,3 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabı üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Kirişçi, paylaşımında “77 milyon 370 bin 403 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.

Kirişci, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 49 milyon 196 bin 798 lira, sertifikalı tohum üretimi desteği kapsamında 18 milyon 310 bin 190 lira ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için de 9 milyon 863 bin 415 lira ödeme yapılacağını bildirdi.