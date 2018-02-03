783 milyon lira kira yardımı yapıldı

03 Şubat 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017'de Türkiye genelinde 783 milyon 910 bin lira kira yardımında bulunuldu.

Bakanlık, riskli olarak tespit edilen yapılarda oturup kiraya çıkanlara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri aracılığıyla 308 milyon 46 bin lira, İstanbul'daki belediye başkanlıkaları aracılığıyla 281 milyon 804 bin lira, diğer riskli alanlarda ise 41 milyon 402 bin lira kira yardımı yaptı.

Terörden zarar gören bölgelerde de yatırımlarına devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, terör mağduru vatandaşlara 152 milyon 657 bin lira kira yardımı ödedi.

Riskli alanların ve riskli yapıların kentsel dönüşüm kapsamında sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirilmesi amacıyla 31 Aralık 2012'de çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, Bakanlıkça "riskli" olarak tespit edilen yapılardaki hak sahiplerine kira yardımı yapılıyor.

60 bin 896 riskli yapı yıkıldı

Bakanlık tarafında ayrıca geçen yıl 98 bin 703 bina, 12 bin 950 iş yeri, 111 bin 653 bağımsız birim riskli olarak tespit edildi. Bu tespitler sonucu 60 bin 896 riskli binanın yıkımı gerçekleşti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemizi kentsel dönüşümle depreme hazır hale getireceğiz. Yılda 500 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. 15 yıllık bir süreç koyduk önümüze. Bu süreç içerisinde toplam 7,5 milyon binayı dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Kentsel dönüşümde hassasiyet gösterdikleri konuların başında "yerinde dönüşüm"ün geldiğini dile getiren Özhaseki, "Vatandaşlarımız kentsel dönüşümle asla başka yerlere göç etmeyecek. Yerinde, mahallesinde, sokağında depreme dayanaklı konutlarda yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, binası kentsel dönüşüme giren vatandaşlara maddi açıdan destek olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, yapılan kira yardımlarının 18 ay süreyle vatandaşların hesabına yatırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA