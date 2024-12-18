8 ayın zirvesinde! İngiltere’de enflasyon Kasım’da beklentilerle uyumlu şekilde yükseldi

İngiltere’de enflasyon Kasım ayında, ekonomistler tarafından öngörülen şekilde yükseldi. Eylül ayında yüzde 1,7 ile son üç buçuk yılın en düşük seviyesini gören enflasyon son 8 ayın zirvesine çıktı.

Kasım ayında, İngiltere’de tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık bazda ise yüzde 2,6 oranında artış gösterdi. Beklentiler, fiyatların aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 oranında artacağı yönündeydi. Ekim ayında ise yıllık enflasyon yüzde 2,3 olarak kaydedilmişti.

Çekirdek tüketici fiyatları, Kasım ayında bir önceki aya göre değişmezken, yıllık yüzde 1,6 seviyesinde sabit kaldı. Bu, İngiltere’nin enflasyonun çekirdek göstergesinde, yani gıda ve enerji dışındaki ürünlerde, sınırlı bir artış yaşandığını gösteriyor.

Üretici fiyatlarına bakıldığında ise, üretici girdi fiyatları yıllık yüzde 1,6 oranında artarken, üretici çıktı fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterse de yıllık bazda yüzde 0,6 oranında geriledi.

Bu verilerin ardından İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 2024 yılı için para politikası kararları dikkatle izlenmeye devam ediyor. Eğer BoE, Aralık ayında faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmezse, yıl sonunu sadece iki faiz indirimi ile kapatmayı planlıyor. Bu durumda faiz oranı yüzde 5,25’ten yüzde 4,75’e çekilmiş olacak.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçtiğimiz günlerde faiz oranını dört çeyrek puan indirerek, gelecek yıl daha düşük faiz oranlarına geçme niyetinde olduklarını belirtti. Bu gelişmeler, Avrupa ekonomisiyle bağlantılı olan İngiltere için de önemli sinyaller veriyor ve 2024 yılı boyunca merkez bankalarının para politikaları önemli bir gündem maddesi olacak gibi görünüyor.