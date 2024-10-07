8. Dünya Yatırımcı Haftası başladı

8. Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında yapılan gong töreninin ardından, TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'a plaket takdim etti. İki gün sürecek organizasyonda, bireysel ve kurumsal yatırımcılara, üniversite öğrencilerine ve reel sektör şirketlerine yönelik 10 çevrim içi panelde 50 uzman panelist yer alacak.

Sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcı sayısı: 12 milyon

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreninde yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarının bütününde işlem yapan yatırımcı sayısının 12 milyona ulaştığını belirtti. Söz konusu sayının Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ine karşılık geldiğini belirten Gönül, "2024 yılı finansal okuryazarlık için bir seferberlik haline geldi. 22 Mayıs tarihinde Kurulumuzun koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde Finansal Okuryazarlık Platformu oluşturulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde lansmanı yapılmıştı. Hemen arkasından finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması için bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, TOBB ve çeşitli STK'lerle protokoller imzalanmıştır. Protokollerin yanı sıra İstanbul Finans Merkezi'nde sermaye piyasalarına yönelik eğitim verecek teknik bir lisenin kurulmasıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslarımız yoğun bir biçimde devam etmektedir. Kurulumuz bünyesinde üniversite öğrencilerine yönelik yüz yüze ve çevrim içi sertifikalı sermaye piyasası eğitimlerimizle ülkemizin finansal okuryazarlığına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu eğitimlerle sertifika verdiğimiz öğrencilerin sayısı 15 bini geçti. Bu vesile ile bu yatırımcı haftasına katılan öğrencilerimizi senede iki kere tekrarlanan eğitim seminerimize katılmaya davet ediyorum" dedi.

Kurulun son aylarda yoğunlaştığı bir başka alanın sürdürülebilirlik olduğunu, iklim değişikliklerinin finansal risk oluşturduğunun yatırımcılara anlatılması gerektiğini vurgulayan Gönül, "Artık şirketler ve özel finans paydaşları iş modellerine iklim riskini dahil etmeye başlamıştır. En son 6 Eylül tarihinde Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı ve Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı'nı kamuoyu ile paylaştık" dedi.

Her 12 kişiden biri pay senedi yatırımcısı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, etkinlikte yaptığı konuşmada: "Ürün çeşitliliğinin artırılması, şirketlerimizin de kurumsal yönetişim kültürünü etkin bir şekilde yerleştirmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Hedefimizi gerçekleştirmenin odağında ise yatırımcılar yer alıyor. Son yıllarda sermaye piyasalarımıza olan yatırımcı ilgisi katlanarak artıyor. Uzun yıllar 1 milyon seviyelerinde kalan pay senedi bakiyeli yatırımcı sayıları, 2020 yılından itibaren her yıl, rekor düzeylerde artışla bugün itibarıyla 7,2 milyon seviyelerine ulaştı.

Ülkemizdeki bireysel yatırımcılara baktığımızda neredeyse her 12 kişiden biri pay senedi yatırımcısı oldu. Bu çok önemli ve değerli bir eşik. Birlik olarak artan bu ilgiyi çok önemli buluyoruz ancak ülkemiz sermaye piyasalarının potansiyeline henüz ulaşmış değiliz. Bu anlamda hedefimiz bu ilgiyi devamlı kılabilmek ve gelecek yıllarda bu oranların artmasını sağlamak olacak" dedi.

Sermaye piyasaları ya da pay senedi bir piyango bileti değildir

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan sosyal medya paylaşımlarının son dönemde yeni bir boyut kazandığını anlattı: "Sektörümüzün yoğun çabalarına rağmen bazı yatırımcıların sosyal medya üzerinden hiçbir güvenirliği olmayan kişilerin tüyo veya fırsat diye sundukları söylemlere inanarak yatırım yaptıklarını maalesef görüyoruz. Buradan bireysel yatırımcılarımıza seslenmek istiyorum. Her bir birim tasarrufunuz çok kıymetli ve bu birikimlerinizi en verimli şekilde yönetmek de hakkınız.

Unutmayın sermaye piyasaları ya da pay senedi bir piyango bileti değildir. Sermaye piyasası bir oyun yeri değil, orta uzun vadeli bir yatırım yeridir. Bu anlamda yatırım kararları bilgiye dayalı gerçeklerle verilmeli. Uzmanlık gerektiren bir alan olan sermaye piyasası yatırımları için yatırımcıların, SPK tarafından yetkilendirilmiş ve Birliğimiz üyesi aracı kurum, banka veya portföy yönetim şirketinde yatırım hesabı açmaları ve lisanslı aracı kurumlar ve danışmanlardan profesyonel yardım almaları çok önemli."