Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervleri, 30 Mayıs haftası itibarıyla son 8 haftanın en yüksek düzeyine ulaştı.

TCMB’nin yayımladığı haftalık verilere göre, söz konusu haftada döviz rezervleri 936 milyon dolarlık artışla 69 milyar 90 milyon dolardan 70 milyar 26 milyon dolara çıktı.

Altın rezervlerinde düşüş

Öte yandan, altın rezervlerinde düşüş kaydedildi. Aynı dönemde altın rezervleri 84 milyar 19 milyon dolardan 83 milyar 164 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmelerin ardından toplam rezervler 153 milyar 110 milyon dolardan 153 milyar 190 milyon dolara yükselmiş oldu.