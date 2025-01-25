8 ildeki 166 projeye 350 milyar kaynak

Nagihan KALSIN-KONYA

Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı kapsamında beş yılda toplam 166 proje için 350,7 milyar lira kaynak kullanılacak. Türkiye için ‘Yerel Kalkınma Hamlesi’ vizyonuyla hazırlanan ve sekiz ili kapsayan KOP Eylem Planı dün Konya’da açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi bakanların katıldığı programda verilen detaylara göre, proje kapsamındaki Konya merkez olmak üzere Aksaray, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de ‘Yerel Kalkınma Hamlesi’ vizyonu doğrultusunda illerin potansiyelinden azami seviyede yararlanılarak, bölgedeki yapısal dönüşüme hız verilmesi hedefleniyor. Planda; Konya'da yer altı su seviyesindeki azalmadan kaynaklanan obruk oluşumlarının önüne geçilmesi, hayvancılık altyapısının geliştirilmesi amacıyla modern hayvan parkı ve borsasının kurulması yeni eylem planının öncelikleri arasında yer alıyor. Plan sayesinde kırsalda yaşayanlar için markalaşma ve pazarlama gibi konularda desteklerin sağlanması, projelerle bölgenin sanayi gücünün dijitalleşme ve hassas tarımla taçlandırılarak geleceğe taşınması amaçlanıyor.

166 projeye 350,7 milyar lira kaynak

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2024-2028 dönemi için Eylem Planı kapsamında 166 projeye öngörülen toplam yatırım tutarının 350,7 milyar lira olacağını duyurdu. Yılmaz, KOP Bölgesi'ne yapılan yatırımların, ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırdığını belirterek, 2003- 2024 döneminde toplam 575 milyar lira kamu yatırımı gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Konya sanayisi atılım içinde

Yılmaz, KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin merkezi olan Konya’nın tarımın yanı sıra son yıllarda sanayi sektöründe de önemli bir atılıma imza attığını söyledi. Yılmaz, “Geçen yıl savunma sanayii ihracatımız 7 milyar doları aştı. Bu yıl hedefimiz 8 milyar doların üzerine çıkmak. 2004 yılında bölgeden yapılan ihracat 396 milyon dolar iken 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla ihracat 4,6 milyar dolara yükseldi. Faaliyet illerine göre bakıldığında ise bu rakam 6,3 milyar dolar oldu” dedi. Yılmaz, KOP illerine 2003 yılından bu yana 264,4 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldığına da değindi.

Yeni adımlar atılacak

KOP Bölgesi’ni daha gelişmiş, güçlü ve rekabetçi bir hale getirmek için yeni adımlar attıklarına dikkat çeken Yılmaz, “Bölgenin sulama altyapısını güçlendirerek su kaynaklarından en verimli şekilde yararlanmayı ve bölgenin tarımsal zenginliklerini modern teknolojilerle birleştirerek üretimde verimliği artırmayı amaçlıyoruz. Tarım-sanayi entegrasyonunu geliştirerek bölge kırsalında yaşamayı ve üretmeyi cazip hale getirecek kalkınma yatırımlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Kacır: Su kaynaklarına 39,4 milyar TL yatırım yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuşmasında Su Kaynaklarının Etkin Yönetimi Programına 39,4 milyar lira yatırım yapılacağını aktardı. Kacır, şöyle devam etti: “Projelerle hedefimiz 2028’de bölgede sulanan alanı 1 milyon 676 bin 275 hektara, rehabilite edilen alanı 883 bin hektara çıkartmak ve yer altı su seviyesi düşüşünü durdurmaktır. 6 milyar liralık bütçeye sahip Tarımda Verimlilik Artışı Programı ile arazi toplulaştırması yapılacak alanı 1 milyon 647 bin hektara, bölgenin bitkisel üretim değerinin Türkiye içindeki payını yüzde 15,5’e, küçükbaş hayvan sayısını 7 milyon 500 bine yükselteceğiz. Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayinin Güçlendirilmesi Programı ile KOP Bölgesi'nde tarım ve sanayi entegrasyonunu güçlendirerek katma değerli üretimi artırmayı, tarım makinaları ile tarımsal ürün ve mamul ihracatını yükseltmeyi hedefliyoruz. Söz konusu çalışmalar için 899 milyon lira bütçe öngörüyoruz. 11.6 milyar lira bütçeli Kırsalda Dengeli Kalkınma Programı ile de bölge kırsalında entegre kırsal kalkınma projeleri ve kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar ile başta eğitim ve sağlık olmak üzere sosyal altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler uygulayacağız.”