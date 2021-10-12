8 ildeki taşınmazların özelleştirme kararları onaylandı

Türkşeker ve Hazine adına kayıtlı bazı taşınmazların özelleştirme kararları onaylandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Samsun'un Çarşamba, Edirne'nin Keşan, Bolu'nun Mudurnu, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Yozgat'ın Yerköy ilçeleri ile Ağrı'nın Suçatağı, Tokat'ın Çiftlik, Amasya'nın Kayabaşı köylerindeki bazı taşınmazların özelleştirme kararları onaylandı.

Maliye Hazinesi ve Münfesih Tekel İşletmesi Genel Müdürlüğü (Sümer Holding AŞ) adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan bazı taşınmazların satış ihalelerinin onayları da tebliğde yer aldı.