8 marka tek çatı altında! Tofaş, Stellantis'in Türkiye distribütörü oluyor

Tofaş, Stellantis Türkiye'nin distribütörlük faaliyetlerinin devralınmasına ilişkin sürece Rekabet Kurulu’ndan onay aldı. Pay devrinin kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.

İşlemin kapanmasıyla birlikte Tofaş, hali hazırda distribütörlüğünü yaptığı Alfa Romeo, FIAT, Jeep® ve Maserati markalarına ilave olarak, artık Citroën, DS Automobiles, Opel ve Peugeot markalarının da Türkiye distribütörü olacak.

256 milyon Euroluk hafif araç yatırımı geliyor

Tofaş, çoklu enerji platformuna sahip yeni bir hafif ticari araç projesini de 2026 yılının üçüncü çeyreğinde devreye almayı planlıyor. Proje, yıllık 150 bin adet üretim kapasitesi hedefliyor. Bu kapsamda MEA (Orta Doğu ve Afrika) ülkelerine yönelik ihracat yapılacak ve üretim süreci için 256 milyon Euro yatırım yapılacak. Projenin kısa süre içinde resmen başlaması bekleniyor.

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, işlemle ilgili yaptığı açıklamada,

“Stellantis ile uyumlu iş birliğimizin yeni bir döneme girdiğini simgeleyen bu adımlarla Tofaş, yarattığı katma değeri daha da ileriye taşıyacak” dedi.

Stellantis MEA COO’su Samir Cherfan ise Türkiye’nin bölgesel liderlik planlarında kritik rol oynayacağını vurgulayarak, “Koç Holding ile güvene dayalı iş birliğimizde yeni bir döneme adım atmanın heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise yapılan iş birliğinin tüm paydaşlara olumlu yansıyacağını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Tüm Stellantis markalarının Tofaş çatısı altında bir araya gelmesiyle önemli bir sinerji ve verimlilik yaratılacak. Connect uygulamamızı artık diğer markalarda da yaygınlaştıracağız.”

Ayrıca Eroldu, yeni hafif araç projesiyle hem ihracat hem de yerli yan sanayiye katkı sağlanacağını belirterek, “256 milyon Euro’luk yatırım ile ülkemiz otomotiv sanayisinin rekabetçiliğini artırmayı hedefliyoruz” dedi.