8 milyar liralık yatırım tamamlama vizesi aldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dün Resmi Gazete’de yayımladığı Mayıs 2019 dönemi yatırım teşvik belgesi listesinde 1-31 Mayıs 2019 dönemine ilişkin tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgelerini ilk kez açıkladı.
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