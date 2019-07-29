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8 milyar liralık yatırım tamamlama vizesi aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dün Resmi Gazete’de yayımladığı Mayıs 2019 dönemi yatırım teşvik belgesi listesinde 1-31 Mayıs 2019 dönemine ilişkin tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgelerini ilk kez açıkladı.

8 milyar liralık yatırım tamamlama vizesi aldı
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