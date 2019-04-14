8 ülkenin yönetim merkezi Türkiye

14 Nisan 2019

Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, şirketteki yeniden yapılanma sonucunda Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerindeki 8 ülkenin yönetim merkezi Nissan Türkiye olarak belirlendi.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, bu görevine ek olarak, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine de Genel Müdür olarak atandı.

1 Nisan itibarıyla Nissan'ın Fas, Tunus, Sudan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Özbekistan ve Türkmenistan pazarlarındaki operasyonlar, sorumluluk alanı genişleyen Sinan Özkök'e raporlanmaya başladı.

Şirketin söz konusu ülkelerdeki faaliyetleri daha önce Orta Doğu bölgesi kapsamında yönetiliyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkök, "Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu markamız açısından yüksek potansiyeli olan pazarlar. İç pazarda daralma yaşadığımız bu dönemde gerçekleştirdiğimiz yönetim ihracatı Türkiye'de görev yapan çok değerli ekibimiz için büyük bir motivasyon kaynağı oldu, yeni bir heyecan yarattı" diye konuştu.

Kaynak: AA