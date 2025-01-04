80 milyar dolar harcayacak.. Microsoft'dan yapay zeka ve bulut teknolojileri İçin mega bütçe!

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2025 mali yılı için yapay zeka destekli veri merkezleri oluşturmak amacıyla yaklaşık 80 milyar dolarlık dev bir yatırım planı açıkladı. Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith, "Amerikan Yapay Zekası için Altın Fırsat" başlıklı blog yazısında, bu yatırımın yapay zekanın ekonomik ve teknolojik gelişime katkısını artıracağını belirtti.

Brad Smith'ten yapay zeka vurgusu

Smith, yapay zekanın çağımızın elektriği olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki 4 yılın ABD'nin ekonomik başarısını şekillendireceğini ifade etti. Yapay zekanın ekonominin her alanında inovasyonu teşvik ettiğini ve üretkenliği artırmayı vaat ettiğini belirten Smith, ABD'nin bu alandaki gücünü daha da pekiştirmek için özel sektör ve uluslararası iş birliklerine odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

80 milyar dolarlık stratejik yatırım planı

Smith, Microsoft'un yapay zeka modellerini eğitmek ve bulut tabanlı uygulamaları desteklemek için dünya çapında veri merkezleri kuracağını duyurdu. Bu kapsamda, 2025 mali yılında 80 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanıyor. Bu büyük bütçenin yarısından fazlası ABD'de kullanılacak ve ülkenin ekonomik gücüne olan güveni simgeleyecek.

Politik destek çağrısı ve regülasyon uyarısı

Smith, ABD’nin küresel yapay zeka yarışında liderliğini sürdürebilmesi için özel sektör yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini belirtti. Hükümetin ağır düzenlemelerle sektörü yavaşlatmaması gerektiğini vurgulayan Smith, yapay zeka teknolojisinin güvenliğini sağlarken aynı zamanda büyümenin devam etmesi için pragmatik bir ihracat politikasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Yapay zeka ile küresel liderlik hedefi

Microsoft’un bu yatırımı, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve dünya genelinde bulut tabanlı hizmetlerin genişletilmesi hedeflerini destekleyecek. Smith, ABD’nin özel sermaye yatırımları ve inovasyon gücüyle küresel yapay zeka yarışında lider konumda olduğunu belirtti.