80 'yeni nesil' OSB tuzaktan kurtaracak!
OSBÜK ve TEPAV’ın “Yeni Nesil OSB’ler” raporu ile sanayide yeni bir yol haritası çizildi. Amaç; ihracat gelirini artırmak, orta gelir tuzağından çıkmak... Handan Sema Ceylan'ın haberi...
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