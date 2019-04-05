800 bin kişinin gözü Ankara’ya çevrildi
Beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörüne gelen teşviklerin bir benzerini Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri sektörü üyeleri de talep ediyor. MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı’nın önerileri 20 milyar TL’lik ek geliri de beraberinde getiriyor. (Ece Ceyhun)
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