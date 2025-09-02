800 dolar altı muafiyet kalktı: Türk e-ihracatçıları için ABD pazarında rekabet şartları değişti!

ABD hükümeti, 29 Ağustos itibarıyla uzun yıllardır uygulanan “De Minimis” gümrük muafiyetini sona erdirdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye’den ABD’ye gönderilen ürünlerde 800 doların altındaki siparişler de dahil olmak üzere tüm ürünler için yüzde 15 ek vergi ve gümrük tarife koduna (HS Code) bağlı vergiler uygulanacak.

E-ihracatçılar için yeni yük

Asset Worldwide Express Direktörü İbrahim Taşkın, alınan kararın özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için maliyetleri artıracağını belirtti.

Taşkın, “Bu değişiklik fiyatlara yansıyacak, ek vergi yükü tüketici talebinde azalmaya yol açabilir. Ancak doğru stratejiler ve dijital çözümlerle bu süreci yönetmek mümkün” dedi.

Yapay zeka ile vergi hesaplama

Taşkın, yapay zeka tabanlı vergi hesaplayıcı modüllerinin bu yeni dönemde e-ihracatçılara önemli kolaylık sağlayacağını vurguladı.

Bu tarz sistemler, ABD gümrük sistemiyle uyumlu çalışarak ürün tanımlarından aldığı bilgilerle yüzde 98 doğrulukla vergi hesaplaması yapabiliyor.

Bu sayede işletmeler hem hatalı hesaplamalardan doğabilecek ceza ve ek maliyetleri önleyebiliyor hem de zaman tasarrufu sağlayabiliyor.

Rekabet daha zorlu olacak

Sistemin yalnızca vergi hesaplamasıyla sınırlı kalmadığını belirten Taşkın, “Doğru ve şeffaf fiyatlandırma müşteri güvenini artırıyor. Ayrıca satış ve vergi verilerini analiz ederek işletmelere stratejik kararlarında destek oluyor. Entegrasyon kolaylığı sayesinde farklı e-ticaret platformlarıyla uyumlu çalışıyoruz. ABD pazarında rekabet artık daha zorlu olacak. Biz de Türk e-ihracatçılarının maliyetlerini yönetmelerine katkı sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.