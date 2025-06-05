800’ü elektrikli 3 bin araç taşıyan gemide korkutan yangın

Çin’den Meksika’ya doğru seyreden Morning Midas adlı kargo gemisinde, Pasifik Okyanusu’nun ortasında yangın çıktı. Gemide bulunan yaklaşık 3 bin araçtan 800’ünün elektrikli olduğu öğrenildi. Alevlerin elektrikli araçların bulunduğu bölümden çıktığı bildirildi.

26 Mayıs’ta Çin’den ayrılan ve 19 günlük bir yolculuğa çıkan gemide, 3 Haziran’ı 4 Haziran’a bağlayan gece saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. İngiltere merkezli sahibi Zodiac Maritime, yangının elektrikli araçların bulunduğu güverteden kaynaklandığını doğruladı.

Yangın söndürülemedi, mürettebat terk etti

Yangın sonrası geminin söndürme sistemleri devreye sokuldu ancak alevler kontrol altına alınamayınca mürettebat gemiyi terk etmek zorunda kaldı. 22 kişilik mürettebat, cankurtaran botlarıyla denize açıldı ve yakınlardaki bir ticaret gemisi tarafından kurtarıldı.

Yangın halen devam ederken, gemideki binlerce aracın akıbeti belirsiz. Şirket yetkilileri yangının neden çıktığını tespit etmek için araştırma başlatıldığını açıkladı.

Daha önce de yaşanmıştı

Denizde elektrikli araç taşıyan gemilerde çıkan yangınlar daha önce de gündeme gelmişti. 2022 yılında 4 bin araç taşıyan bir kargo gemisi Atlantik Okyanusu’nda alev almış, yangın günlerce sürmüştü. Geminin batmasıyla birlikte Volkswagen Grubu 155 milyon dolarlık zarar açıklamış, bazı modellerin üretimi geçici olarak yeniden başlatılmıştı.

Tartışmalar büyüyor: Elektrikli araçlar güvenli mi?

Uzmanlar, elektrikli araç bataryalarının yüksek sıcaklık altında kendiliğinden alev alma riskine dikkat çekiyor. Norveçli bazı taşımacılık firmaları, güvenlik endişeleri nedeniyle elektrikli araç taşımaktan vazgeçti. Ancak küresel otomotiv pazarında elektrikli araçların payı hızla arttığı için, bu araçların deniz yoluyla taşınması kaçınılmaz hale geliyor.