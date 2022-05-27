802 şirket daha kapandı

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,9 azalışla 10 bin 751'e gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 59 artarak 2 bin 162'ye yükseldi.

TOBB'un hazırladığı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre; nisanda kurulan şirket sayısı mart ayına kıyasla yüzde 3,9 azalarak 11 bin 188'den 10 bin 751'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 59 artışla 2 bin 162 oldu. Martta 1360 şirket kapanmıştı.

Nisanda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5, kapanan şirket sayısı yüzde 125,9 artış gösterdi.