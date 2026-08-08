847 bin Bitcoin'i olan iş insanı: Ev almayın

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MIT mezunu havacılık ve uzay mühendisi Michael Saylor, katıldığı bir podcast yayınında hem yapay zekâ hem de yatırım dünyasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Saylor, şirketinin yapay zekâyı yalnızca rutin işleri otomatikleştirmek amacıyla kullanmadığını, daha önce karşılaşılmamış sermaye piyasası problemlerine çözüm üretmek için ChatGPT gibi üretken yapay zekâ modellerinden yararlandığını söyledi.

Saylor'a göre bu yaklaşım, şirketin geçen yıl 15 milyar dolarlık değer üretmesine katkı sağladı.

Yapay zekâya daha önce yapılmamış bir şeyi yaptırın

Saylor, yapay zekâ çağında insanların makinelerle daha fazla çalışarak rekabet etmeye çalışmasının yanlış bir yaklaşım olduğunu savundu.

Ünlü yatırımcı, asıl fırsatın yapay zekâyı henüz çözülmemiş sorunlar üzerinde kullanmak olduğunu belirterek, özetle insanların robotlardan daha fazla çalışmaya değil, yapay zekâyı yeni çözümler üretmek için kullanmaya odaklanması gerektiğini ifade etti.

Saylor ayrıca rutin zihinsel işlerin giderek daha büyük bölümünün yapay zekâ tarafından yapılacağını, ekonomik kazancın ise teknolojiyi yeni finansal modeller geliştirmek için kullananlara yöneleceğini öne sürdü.

Konut yatırımına neden karşı?

Saylor'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici bölümlerden biri ise konut yatırımıyla ilgili oldu.

Konut satın almanın finansal güvenliğin temel adımlarından biri olarak görülmesine karşı çıkan Saylor, gayrimenkulün sürekli maliyetlerine dikkat çekti.

Florida'yı örnek gösteren Saylor, konutlarda yıllık yüzde 2 düzeyindeki emlak vergisinin uzun vadede önemli bir maliyet oluşturduğunu savundu. Saylor'ın hesabına göre bu oran, 36 yılda evin satın alma bedeline eşdeğer bir vergi yüküne ulaşabiliyor.

Mortgage faizi, bakım ve sigorta maliyetlerine dikkat çekti

Saylor'a göre konut yatırımında tek maliyet emlak vergisi de değil. Yüksek mortgage faizleri, sigorta giderleri ve evin bakım masrafları da yatırımın net getirisini aşağı çekiyor.

Ticari gayrimenkul sahiplerinin bu giderlerin bir bölümünü kiracılardan elde edilen gelirle karşılayabildiğini belirten Saylor, bireysel yatırımcıların ise yönetim gerektirmeyen, daha likit sermaye varlıklarına yönelmesinin daha avantajlı olabileceğini savundu.

100 yıl önce 10 bin dolardı, bugün 20 milyon dolara kadar çıktı

Saylor, itibari para birimlerinin uzun vadede satın alma gücünü kaybettiği yönündeki görüşünü desteklemek için Miami Beach'teki arazi fiyatlarını örnek gösterdi.

Saylor'ın aktardığına göre yaklaşık 100 yıl önce 10 bin dolar değerindeki denize sıfır bir dönüm arazi, bugün 10 milyon ila 20 milyon dolar arasında bir değere ulaşabiliyor.

Saylor, bu değişimi doların uzun vadeli satın alma gücündeki aşınmanın göstergelerinden biri olarak değerlendiriyor. ABD dolarının diğer birçok para birimine kıyasla daha istikrarlı olduğunu kabul etmekle birlikte, uzun süre yatırım yapılmadan nakit tutmanın da önemli bir fırsat maliyeti yarattığını savunuyor.

Elon Musk'ın “bolluk çağı” öngörüsü

Michael Saylor, Elon Musk'ın yapay zekâ ve robotların gelecekte bir “bolluk çağı” yaratacağı ve geleneksel paranın önemini kaybedebileceği yönündeki öngörüsünü de değerlendirdi. Saylor, bu görüşe yalnızca kısmen katılıyor.

Teknolojinin tüketim malları ve temel hizmetlerin maliyetini ciddi biçimde düşürebileceğini belirten Saylor, arzı sınırlı ve talep gören varlıkların ise hiçbir zaman sınırsız hale gelmeyeceğini savundu.

Gelecekte hangi varlıklar değerini koruyacak?

847 bin Bitcoin tutan Saylor'a göre yapay zekâ ve robot teknolojileri temel mal ve hizmetleri ucuzlatsa bile sınırlı arzı bulunan varlıklar değer saklama aracı olmayı sürdürecek.

Saylor bu kapsamda değerli arazileri, şirket hisselerini ve Bitcoin gibi dijital varlıkları örnek gösterdi.